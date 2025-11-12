https://ria.ru/20251112/sostojanie-2054436522.html
Минздрав Чечни рассказал о состоянии пострадавших при ЧП на похоронах
Состояние пострадавших при обрушении деревянной конструкции на похоронах в Чечне стабильное, динамика положительная, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:14:00+03:00
происшествия
гудермесский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
