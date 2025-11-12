Рейтинг@Mail.ru
Выводивший "Лутон Таун" в АПЛ тренер возглавил "Вулверхэмптон" - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 12.11.2025 (обновлено: 18:24 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/soglashenie-2054580248.html
Выводивший "Лутон Таун" в АПЛ тренер возглавил "Вулверхэмптон"
Выводивший "Лутон Таун" в АПЛ тренер возглавил "Вулверхэмптон" - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Выводивший "Лутон Таун" в АПЛ тренер возглавил "Вулверхэмптон"
Роберт Эдвардс назначен на пост главного тренера "Вулверхэмптона", сообщается на сайте английского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T18:19:00+03:00
2025-11-12T18:24:00+03:00
футбол
спорт
роберт эдвардс
витор перейра
вулверхэмптон
лутон таун
мидлсбро
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054579859_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_461046106963d3b938d62c587984f48d.jpg
https://rsport.ria.ru/20251112/spartak-2054510178.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054579859_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ffae8ad7d1741a686de75458bb1ea0b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, роберт эдвардс, витор перейра, вулверхэмптон, лутон таун, мидлсбро, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Роберт Эдвардс, Витор Перейра, Вулверхэмптон, Лутон Таун, Мидлсбро, Английская премьер-лига (АПЛ)
Футбол
Выводивший "Лутон Таун" в АПЛ тренер возглавил "Вулверхэмптон"

"Вулверхэмптон" подписал соглашение с экс-тренером "Лутона" Эдвардсом

© Getty Images / Mike Egerton - PA ImagesРоберт Эдвардс
Роберт Эдвардс - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Getty Images / Mike Egerton - PA Images
Роберт Эдвардс. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Роберт Эдвардс назначен на пост главного тренера "Вулверхэмптона", сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Соглашение с 42-летним валлийцем рассчитано на 3,5 года. В этой должности он сменил отправленного ранее в отставку португальца Витора Перейру. Эдвардс ради работы в "Вулверхэмптоне" покинул "Мидлсбро", который идет вторым в Чемпионшипе - втором по силе английском дивизионе.
"Вулверхэмптон" замыкает таблицу Английской премьер-лиги (АПЛ), располагаясь с двумя очками на 20-й строчке. Команда за 11 туров не сумела одержать ни одной победы.
Эдвардс является бывшим игроком "Вулверхэмптона", в 2016 году он исполнял обязанности главного тренера, а позднее работал в системе клуба. Эдвардс в сезоне-2022/23 вывел в АПЛ "Лутон Таун", но команда не смогла удержаться в элите и по итогам следующего сезона вернулась в Чемпионшип.
Вадим Романов - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Фанат Клоппа и "умного футбола": кто будет спасать "Спартак"
12 ноября, 15:50
 
ФутболСпортРоберт ЭдвардсВитор ПерейраВулверхэмптонЛутон ТаунМидлсброАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала