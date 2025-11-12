https://ria.ru/20251112/soglashenie-2054580248.html
Выводивший "Лутон Таун" в АПЛ тренер возглавил "Вулверхэмптон"
Выводивший "Лутон Таун" в АПЛ тренер возглавил "Вулверхэмптон" - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Выводивший "Лутон Таун" в АПЛ тренер возглавил "Вулверхэмптон"
Роберт Эдвардс назначен на пост главного тренера "Вулверхэмптона", сообщается на сайте английского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T18:19:00+03:00
2025-11-12T18:19:00+03:00
2025-11-12T18:24:00+03:00
футбол
спорт
роберт эдвардс
витор перейра
вулверхэмптон
лутон таун
мидлсбро
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054579859_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_461046106963d3b938d62c587984f48d.jpg
https://rsport.ria.ru/20251112/spartak-2054510178.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054579859_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ffae8ad7d1741a686de75458bb1ea0b8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, роберт эдвардс, витор перейра, вулверхэмптон, лутон таун, мидлсбро, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Роберт Эдвардс, Витор Перейра, Вулверхэмптон, Лутон Таун, Мидлсбро, Английская премьер-лига (АПЛ)
Выводивший "Лутон Таун" в АПЛ тренер возглавил "Вулверхэмптон"
"Вулверхэмптон" подписал соглашение с экс-тренером "Лутона" Эдвардсом