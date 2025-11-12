Рейтинг@Mail.ru
Посольство России соболезнует Турции в связи с крушением самолета - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/soboleznovaniya-2054357589.html
Посольство России соболезнует Турции в связи с крушением самолета
Посольство России соболезнует Турции в связи с крушением самолета - РИА Новости, 12.11.2025
Посольство России соболезнует Турции в связи с крушением самолета
Посольство России в Турции в Telegram-канале выразило соболезнования семьям турецких военнослужащих, а также турецкому народу в связи с крушением... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T00:51:00+03:00
2025-11-12T00:51:00+03:00
в мире
грузия
турция
россия
c-130 hercules
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054295223_0:0:672:378_1920x0_80_0_0_1770dbe53826b76365efa2dd00f0e0bc.jpg
https://ria.ru/20251111/gruziya-2054274188.html
грузия
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054295223_0:0:660:494_1920x0_80_0_0_dd405dd3b29d97145f0bb902b01e6284.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, турция, россия, c-130 hercules
В мире, Грузия, Турция, Россия, C-130 Hercules
Посольство России соболезнует Турции в связи с крушением самолета

Посольство России выразило соболезнования турецкому народу из-за авиакатастрофы

© TV ImediНа месте крушения турецкого военного самолета у грузино-азербайджанской границы
На месте крушения турецкого военного самолета у грузино-азербайджанской границы - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© TV Imedi
На месте крушения турецкого военного самолета у грузино-азербайджанской границы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Посольство России в Турции в Telegram-канале выразило соболезнования семьям турецких военнослужащих, а также турецкому народу в связи с крушением военно-транспортного самолета в Грузии.
Минобороны Турции сообщило во вторник о крушении военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в Грузии, Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию.
"С глубокой скорбью восприняли известие о гибели турецких военнослужащих в авиакатастрофе на территории Грузии. Выражаем соболезнования их семьям и дружественному турецкому народу", - говорится в сообщении посольства.
Крушение турецкого военного самолета в Грузии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
На борту разбившегося в Грузии самолета находились 20 человек
Вчера, 17:34
 
В миреГрузияТурцияРоссияC-130 Hercules
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала