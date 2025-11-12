Рейтинг@Mail.ru
13:08 12.11.2025 (обновлено: 13:13 12.11.2025)
СМИ: ГБР Украины может быть причастно к делу о коррупции в сфере энергетики
СМИ: ГБР Украины может быть причастно к делу о коррупции в сфере энергетики
2025-11-12T13:08:00+03:00
2025-11-12T13:13:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
страна.ua
украина
2025
в мире, украина, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, страна.ua
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Страна.ua
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины может быть причастно к делу о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, сообщает издание "Страна.ua".
"ГБР может быть причастно к коррупционной схеме Миндича", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как отмечает издание, это следует из диалога фигурантов дела, который зачитал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры на суде. "То есть мы договоримся так, что мы себя сами, а ГБР-овцы пусть себе какие-то 5% забирают. Потому что они ходят, ищут эти деньги, ищут заработки", - приводит издание слова прокурора.
НАБУ сообщило в понедельник, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь, депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В НАБУ назвали главного в коррупционной схеме по энергетике
11 ноября, 15:02
 
