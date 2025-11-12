СМИ: ГБР Украины может быть причастно к делу о коррупции в сфере энергетики

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины может быть причастно к делу о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, сообщает издание "Страна.ua".

Как отмечает издание, это следует из диалога фигурантов дела, который зачитал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры на суде. "То есть мы договоримся так, что мы себя сами, а ГБР-овцы пусть себе какие-то 5% забирают. Потому что они ходят, ищут эти деньги, ищут заработки", - приводит издание слова прокурора.