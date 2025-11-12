СМИ: ГБР Украины может быть причастно к делу о коррупции в сфере энергетики

https://ria.ru/20251112/smi-2054454468.html
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины может быть причастно к делу о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира
2025-11-12T13:08:00+03:00
2025-11-12T13:08:00+03:00
2025-11-12T13:13:00+03:00
украина
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины может быть причастно к делу о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, сообщает издание "Страна.ua".
"ГБР может быть причастно к коррупционной схеме Миндича", - говорится в сообщении
, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как отмечает издание, это следует из диалога фигурантов дела, который зачитал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры на суде. "То есть мы договоримся так, что мы себя сами, а ГБР-овцы пусть себе какие-то 5% забирают. Потому что они ходят, ищут эти деньги, ищут заработки", - приводит издание слова прокурора.
НАБУ
сообщило в понедельник, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь, депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
и в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского
Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины
. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.