Взрыв в Дели мог быть следствием случайной детонации, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
11:43 12.11.2025
Взрыв в Дели мог быть следствием случайной детонации, пишут СМИ
Взрыв в Дели мог быть следствием случайной детонации, пишут СМИ
Взрыв в автомобиле в Дели мог быть следствием случайной детонации взрывного устройства, сообщает агентство ПТИ. РИА Новости, 12.11.2025
в мире
дели
индия
дели
индия
в мире, дели, индия
В мире, Дели, Индия
Взрыв в Дели мог быть следствием случайной детонации, пишут СМИ

СМИ: взрыв в Дели мог быть следствием случайной детонации взрывного устройства

© AP Photo / Manish SwarupСотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – РИА Новости. Взрыв в автомобиле в Дели мог быть следствием случайной детонации взрывного устройства, сообщает агентство ПТИ.
Взрыв автомобиля Hyundai i20 произошел вечером в понедельник на перекрестке у станции метро "Красный форт" в Дели. В результате взрыва загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом, были выбиты окна в соседних домах. Согласно последним данным, взрыв привел к гибели 13 человек.
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Полиция Индии рассматривает взрыв автомобиля в Дели как теракт
11 ноября, 09:29
Полиция Индии начала расследование взрыва как теракта и выявила водителя взорванного автомобиля. Им оказался доктор Умар ун-Наби, связанный с сторонниками террористической группировки "Джаиш-е-Мухаммад".
"Хотя официального подтверждения причин взрыва возле Красного форта нет, утверждается, что он мог быть вызван "случайной детонацией" взрывного устройства внутри автомобиля. Согласно сообщению, предварительное расследование показывает, что устройство было собрано в спешке", – сообщает агентство.
Отмечается, что ун-Наби действовал "поспешно" после того, как несколько его сообщников были арестованы в ходе масштабной операции, предшествовавшей взрыву в Красном Форте.
"Рейды силовых структур по нескольким объектам в столичном регионе Дели и Пулваме, а также обнаружение значительного количества взрывчатых веществ, как полагают, побудили подозреваемого действовать поспешно под растущим давлением", - сообщил сотрудник полиции, пожелавший остаться неизвестным.
Незадолго до взрыва в Дели полиция Индии арестовала доктора Музаммила Шакила, который преподавал в том же медицинском колледже в Фаридабаде, где работал ун-Наби. В арендованном Шакилом жилье полиция обнаружила почти 360 килограмм легковоспламеняющегося вещества, предположительно аммиачной селитры, а также оружие, боеприпасы и материалы для изготовления бомбы.
Кадры с места взрыва автомобиля в Дели - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Очевидец рассказал подробности взрыва в Дели
10 ноября, 21:10
 
В миреДелиИндия
 
 
