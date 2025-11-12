Взрыв в Дели мог быть следствием случайной детонации, пишут СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – РИА Новости. Взрыв в автомобиле в Дели мог быть следствием случайной детонации взрывного устройства, сообщает агентство ПТИ.
Взрыв автомобиля Hyundai i20 произошел вечером в понедельник на перекрестке у станции метро "Красный форт" в Дели. В результате взрыва загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом, были выбиты окна в соседних домах. Согласно последним данным, взрыв привел к гибели 13 человек.
Полиция Индии начала расследование взрыва как теракта и выявила водителя взорванного автомобиля. Им оказался доктор Умар ун-Наби, связанный с сторонниками террористической группировки "Джаиш-е-Мухаммад".
"Хотя официального подтверждения причин взрыва возле Красного форта нет, утверждается, что он мог быть вызван "случайной детонацией" взрывного устройства внутри автомобиля. Согласно сообщению, предварительное расследование показывает, что устройство было собрано в спешке", – сообщает агентство.
Отмечается, что ун-Наби действовал "поспешно" после того, как несколько его сообщников были арестованы в ходе масштабной операции, предшествовавшей взрыву в Красном Форте.
"Рейды силовых структур по нескольким объектам в столичном регионе Дели и Пулваме, а также обнаружение значительного количества взрывчатых веществ, как полагают, побудили подозреваемого действовать поспешно под растущим давлением", - сообщил сотрудник полиции, пожелавший остаться неизвестным.
Незадолго до взрыва в Дели полиция Индии арестовала доктора Музаммила Шакила, который преподавал в том же медицинском колледже в Фаридабаде, где работал ун-Наби. В арендованном Шакилом жилье полиция обнаружила почти 360 килограмм легковоспламеняющегося вещества, предположительно аммиачной селитры, а также оружие, боеприпасы и материалы для изготовления бомбы.
