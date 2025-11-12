Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал громкое заявление на фоне коррупционного скандала - РИА Новости, 12.11.2025
17:24 12.11.2025 (обновлено: 23:59 12.11.2025)
Зеленский сделал громкое заявление на фоне коррупционного скандала
Зеленский сделал громкое заявление на фоне коррупционного скандала - РИА Новости, 12.11.2025
Зеленский сделал громкое заявление на фоне коррупционного скандала
Владимир Зеленский призвал к немедленной отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала. РИА Новости, 12.11.2025
в мире
украина
киев
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
энергоатом
украина
киев
Новости
в мире, украина, киев, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом
В мире, Украина, Киев, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом
Зеленский сделал громкое заявление на фоне коррупционного скандала

Зеленский призвал уволить министров юстиции и энергетики из-за скандала с НАБУ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал к немедленной отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала.
"Считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, за них надо отвечать. Решение об отстранении от должности — оперативное, наиболее быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров", — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Рычаг для смены власти". На Западе сделали предупреждение Зеленскому
Вчера, 15:10

Специальная операция НАБУ

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за скандала с коррупцией
Вчера, 16:32
 
В миреУкраинаКиевГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатом
 
 
