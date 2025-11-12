Ситуация на Украине доказывает, что ей не стоит помогать, пишет Bloomberg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине ставит вопрос о целесообразности поддержки Киева, пишет Bloomberg

"Это, безусловно, неопровержимое доказательство того, что Украине не стоит помогать, что любые предоставленные деньги будут украдены", — говорится в публикации.

Обозреватель агентства назвал "настоящим сюрпризом" раскрытие предполагаемого сговора с целью хищения 100 миллионов долларов из жизненно важных для страны средств на обеспечение электроэнергией и теплом.

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

Депутат Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.