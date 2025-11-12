Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на Украине доказывает, что ей не стоит помогать, пишет Bloomberg - РИА Новости, 12.11.2025
10:37 12.11.2025 (обновлено: 11:06 12.11.2025)
Ситуация на Украине доказывает, что ей не стоит помогать, пишет Bloomberg
Ситуация на Украине доказывает, что ей не стоит помогать, пишет Bloomberg
Коррупционный скандал на Украине ставит вопрос о целесообразности поддержки Киева, пишет Bloomberg. РИА Новости, 12.11.2025
в мире, украина, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, владимир зеленский, киев
Киев
Киев
Киев. Архивное фото
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине ставит вопрос о целесообразности поддержки Киева, пишет Bloomberg.
"Это, безусловно, неопровержимое доказательство того, что Украине не стоит помогать, что любые предоставленные деньги будут украдены", — говорится в публикации.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Соратник Зеленского Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту
Вчера, 09:25
Обозреватель агентства назвал "настоящим сюрпризом" раскрытие предполагаемого сговора с целью хищения 100 миллионов долларов из жизненно важных для страны средств на обеспечение электроэнергией и теплом.
В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Начал раздражать". Запад дал старт свержению Зеленского
08:00
Депутат Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
Вчера, 16:25
 
