Коррупционный скандал помешает Украине вступить в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
10:19 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/skandal-2054401348.html
Коррупционный скандал помешает Украине вступить в ЕС, пишут СМИ
Коррупционный скандал помешает Украине вступить в ЕС, пишут СМИ
Коррупционный скандал помешает Украине вступить в ЕС, пишут СМИ
Коррупционный скандал на Украине обернулся для Киева значительным шагом назад на пути к членству в ЕС, считает колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T10:19:00+03:00
2025-11-12T10:19:00+03:00
в мире
украина
киев
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
евросоюз
энергоатом
https://ria.ru/20251111/mindich-2054209718.html
украина
киев
в мире, украина, киев, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз, энергоатом
В мире, Украина, Киев, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Евросоюз, Энергоатом
Bloomberg: коррупционный скандал на Украине стал шагом назад на пути в ЕС

© Fotolia / bernanamogluЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Fotolia / bernanamoglu
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве . Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине обернулся для Киева значительным шагом назад на пути к членству в ЕС, считает колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион.
"Попытка Киева получить членство в ЕС, безусловно, только что сделала большой шаг назад", - пишет автор статьи.
НАБУ сообщило в понедельник, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь, депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В НАБУ назвали главного в коррупционной схеме по энергетике
Вчера, 15:02
 
В миреУкраинаКиевГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЕвросоюзЭнергоатом
 
 
