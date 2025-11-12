Против военного ВСУ, вторгшегося в Курскую область, заочно возбудили дело

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено заочно против солдата ВСУ, вторгшегося в Курскую область и публиковавшего происходящее в своем Telegram-канале, сообщает СК РФ.
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении солдата 8 отдельного полка специального назначения Сил специальных операций вооруженных формирований Украины Артема Карякина, совершившего террористический акт в Курской области (подпункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... В настоящее время вынесено постановление об объявлении его в международный розыск. Принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта уголовного дела и его соучастников", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Следствием установлено, что 6 августа 2024 года Карякин вторгся на территорию Курской области и несколько месяцев совершал действия, "направленные на запугивание местного населения, используя различные виды и типы оружия, вооружения и военной техники, чем создавал серьезную угрозу для жизни граждан и причинения значительного имущественного ущерба".
"При этом Карякин вел свой телеграм-канал, в котором публиковал фото, подтверждающие его преступления", - сказали в СК.