Против военного ВСУ, вторгшегося в Курскую область, заочно возбудили дело

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено заочно против солдата ВСУ, вторгшегося в Курскую область и публиковавшего происходящее в своем Telegram-канале, сообщает СК РФ.

Следствием установлено, что 6 августа 2024 года Карякин вторгся на территорию Курской области и несколько месяцев совершал действия, "направленные на запугивание местного населения, используя различные виды и типы оружия, вооружения и военной техники, чем создавал серьезную угрозу для жизни граждан и причинения значительного имущественного ущерба".