Аш-Шараа рассказал о цели присутствия американских военных в Сирии - РИА Новости, 12.11.2025
02:32 12.11.2025
Аш-Шараа рассказал о цели присутствия американских военных в Сирии
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью газете Washington Post выразил мнение, что военные США должны контролировать интеграцию курдских...
Аш-Шараа рассказал о цели присутствия американских военных в Сирии

Аш-Шараа: США должны контролировать интеграцию курдских формирований в САР

Американский военный на севере Сирии
Американский военный на севере Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью газете Washington Post выразил мнение, что военные США должны контролировать интеграцию курдских формирований СДС в государственные войска САР.
"Я считаю, что наилучшим решением будет то, что американские войска, присутствующие в Сирии, будут контролировать интеграцию (Сирийских демократических сил, СДС - ред.). Задача защиты сирийской территории будет возложена на государство", - заявил он.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Лавров рассказал, к чему могут привести игры с курдами в автономию
8 октября, 19:47
 
