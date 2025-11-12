Сирия разделяет с Россией стратегические интересы, заявил аш-Шараа

ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Дамаск разделяет с Москвой стратегические интересы и нуждается в ее голосе в качестве постоянного члена Совбеза ООН, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью газете Washington Post.
"Нам нужна Россия, потому что она постоянный член Совета Безопасности. Нам нужно, чтобы ее голос был на нашей стороне в некоторых вопросах, и у нас есть стратегические интересы с ней. Мы не хотим подталкивать Россию к альтернативным или иным вариантам решения сирийского вопроса", — сказал он.
В том же месяце состоялись переговоры президента России Владимира Путина и аш-Шараа. Как пояснил вице-премьер Александр Новак, стороны обсуждали вопросы взаимодействия в различных сферах. В частности, лидеры стран затронули конкретные проекты в области энергетики, транспорта, развития туризма, здравоохранения, а также культурно-гуманитарные вопросы.
