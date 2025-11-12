Рейтинг@Mail.ru
Сирия разделяет с Россией стратегические интересы, заявил аш-Шараа - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:02 12.11.2025 (обновлено: 02:16 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/siriya-2054362413.html
Сирия разделяет с Россией стратегические интересы, заявил аш-Шараа
Сирия разделяет с Россией стратегические интересы, заявил аш-Шараа - РИА Новости, 12.11.2025
Сирия разделяет с Россией стратегические интересы, заявил аш-Шараа
Дамаск разделяет с Москвой стратегические интересы и нуждается в ее голосе в качестве постоянного члена Совбеза ООН, заявил президент Сирии на переходный период РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T02:02:00+03:00
2025-11-12T02:16:00+03:00
в мире
россия
сирия
ахмед аш-шараа
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834991_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_5c7bf3e404486ef6b5d3ebbcaf5e462d.jpg
https://ria.ru/20251015/siriya-2048451968.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834991_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_1e8de3204efbac68de95d766c77c9e06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сирия, ахмед аш-шараа, оон
В мире, Россия, Сирия, Ахмед аш-Шараа, ООН
Сирия разделяет с Россией стратегические интересы, заявил аш-Шараа

Аш-Шараа: Сирия нуждается в голосе России в качестве постоянного члена СБ ООН

© AP Photo / Francisco SecoАхмед аш-Шараа
Ахмед аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Ахмед аш-Шараа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Дамаск разделяет с Москвой стратегические интересы и нуждается в ее голосе в качестве постоянного члена Совбеза ООН, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью газете Washington Post.
«

"Нам нужна Россия, потому что она постоянный член Совета Безопасности. Нам нужно, чтобы ее голос был на нашей стороне в некоторых вопросах, и у нас есть стратегические интересы с ней. Мы не хотим подталкивать Россию к альтернативным или иным вариантам решения сирийского вопроса", — сказал он.

В октябре министр информации Сирии Хамза аль-Мостафа сообщил в беседе с РИА Новости, что Дамаск открыт для развития отношений с Москвой, которую он считает активной силой.
В том же месяце состоялись переговоры президента России Владимира Путина и аш-Шараа. Как пояснил вице-премьер Александр Новак, стороны обсуждали вопросы взаимодействия в различных сферах. В частности, лидеры стран затронули конкретные проекты в области энергетики, транспорта, развития туризма, здравоохранения, а также культурно-гуманитарные вопросы.
Президент России Владимир Путин и глава Сирии Ахмед аш-Шараа проводят переговоры в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Ради народа". О чем договорились Путин и аш-Шараа
15 октября, 18:15
 
В миреРоссияСирияАхмед аш-ШарааООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала