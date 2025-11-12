Симоньян пожелала выздоровления мальчику, пострадавшему в Красногорске

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала скорейшего выздоровления мальчику, пострадавшему при взрыве в Красногорске.

"Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал в больницу к мальчику Глебу, которому оторвало пальцы в Красногорске. Хорошо, когда губернатор - настоящий человек… Воробьев прав - победим (зло - ред.)", - добавила Симоньян.