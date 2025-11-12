Симоньян пожелала выздоровления мальчику, пострадавшему в Красногорске

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала скорейшего выздоровления мальчику, пострадавшему при взрыве в Красногорске.
Ранее СК РФ сообщил РИА Новости, что пострадавший в Красногорске ребенок поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.
"Мальчику - скорейшего выздоровления, маме - сил", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил пострадавшего мальчика и пообещал оказать его семье всю необходимую помощь. Симоньян опубликовала видео из больничной палаты и поддержала слова Воробьева о том, что "добро победит зло".
"Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал в больницу к мальчику Глебу, которому оторвало пальцы в Красногорске. Хорошо, когда губернатор - настоящий человек… Воробьев прав - победим (зло - ред.)", - добавила Симоньян.