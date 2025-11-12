Рейтинг@Mail.ru
Симоньян пожелала выздоровления мальчику, пострадавшему в Красногорске - РИА Новости, 12.11.2025
20:47 12.11.2025
Симоньян пожелала выздоровления мальчику, пострадавшему в Красногорске
Симоньян пожелала выздоровления мальчику, пострадавшему в Красногорске
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала скорейшего выздоровления мальчику, пострадавшему при... РИА Новости, 12.11.2025
Симоньян пожелала выздоровления мальчику, пострадавшему в Красногорске

Симоньян пожелала выздоровления пострадавшему при взрыве в Красногорске мальчику

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала скорейшего выздоровления мальчику, пострадавшему при взрыве в Красногорске.
Ранее СК РФ сообщил РИА Новости, что пострадавший в Красногорске ребенок поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.
Остатки купюры, которой было замаскировано взрывное устройство - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Очевидица рассказала, как скорая приехала на место взрыва в Красногорске
Вчера, 18:39
"Мальчику - скорейшего выздоровления, маме - сил", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил пострадавшего мальчика и пообещал оказать его семье всю необходимую помощь. Симоньян опубликовала видео из больничной палаты и поддержала слова Воробьева о том, что "добро победит зло".
"Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал в больницу к мальчику Глебу, которому оторвало пальцы в Красногорске. Хорошо, когда губернатор - настоящий человек… Воробьев прав - победим (зло - ред.)", - добавила Симоньян.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посещает мальчика Глеба, пострадавшего на детской площадке в Красногорске - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Мальчика, пострадавшего в Красногорске, оперировали более шести часов
Вчера, 12:59
 
КрасногорскМосковская область (Подмосковье)РоссияМаргарита Симоньян
 
 
