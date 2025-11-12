Рейтинг@Mail.ru
Сибига отчитался перед Рубио об усилиях Киева по украинскому урегулированию - РИА Новости, 12.11.2025
19:55 12.11.2025
Сибига отчитался перед Рубио об усилиях Киева по украинскому урегулированию
Сибига отчитался перед Рубио об усилиях Киева по украинскому урегулированию - РИА Новости, 12.11.2025
Сибига отчитался перед Рубио об усилиях Киева по украинскому урегулированию
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига на полях саммита G7 в Канаде отчитался перед госсекретарем США Марком Рубио об усилиях Киева по урегулированию... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T19:55:00+03:00
2025-11-12T19:55:00+03:00
украина
в мире, украина, андрей сибига, марко рубио, g7
В мире, Украина, Андрей Сибига, Марко Рубио, G7
Сибига отчитался перед Рубио об усилиях Киева по украинскому урегулированию

Сибига на саммите G7 отчитался перед Рубио об усилиях Украины по урегулированию

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Андрей Сибига
Андрей Сибига
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Андрей Сибига . Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига на полях саммита G7 в Канаде отчитался перед госсекретарем США Марком Рубио об усилиях Киева по урегулированию конфликта на Украине и текущей ситуации на поле боя.
"Андрей Сибига провел встречу с госсекретарем США Марком Рубио во время заседания "Большой семерки" в Канаде… предоставил американскому коллеге обновленную информацию о текущей ситуации на поле боя, мирных усилиях и конкретных приоритетах по укреплению обороны и энергетической устойчивости Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МИД.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Лавров оценил перспективы долгосрочного урегулирования на Украине
11 ноября, 16:09
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Россия открыта к урегулированию конфликта на Украине, заявил Песков
10 ноября, 12:41
 
Заголовок открываемого материала