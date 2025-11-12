Сибига отчитался перед Рубио об усилиях Киева по украинскому урегулированию

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига на полях саммита G7 в Канаде отчитался перед госсекретарем США Марком Рубио об усилиях Киева по урегулированию конфликта на Украине и текущей ситуации на поле боя.