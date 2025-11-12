Сибига отчитался перед Рубио об усилиях Киева по украинскому урегулированию

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига на полях саммита G7 в Канаде отчитался перед госсекретарем США Марком Рубио об усилиях Киева по урегулированию конфликта на Украине и текущей ситуации на поле боя.
"Андрей Сибига провел встречу с госсекретарем США Марком Рубио во время заседания "Большой семерки" в Канаде… предоставил американскому коллеге обновленную информацию о текущей ситуации на поле боя, мирных усилиях и конкретных приоритетах по укреплению обороны и энергетической устойчивости Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МИД.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.