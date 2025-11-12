Рейтинг@Mail.ru
В Швейцарии одобрили смягчение закона о поставках вооружений - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:48 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/shvejtsarija-2054357346.html
В Швейцарии одобрили смягчение закона о поставках вооружений
В Швейцарии одобрили смягчение закона о поставках вооружений - РИА Новости, 12.11.2025
В Швейцарии одобрили смягчение закона о поставках вооружений
Комиссия по политике безопасности Национального совета, нижней палаты швейцарского парламента, во вторник одобрила смягчение закона о поставках и реэкспорте... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T00:48:00+03:00
2025-11-12T00:48:00+03:00
в мире
швейцария
россия
украина
сергей лавров
сергей гармонин
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_4e90096b37b96724b47a6857936ef809.jpg
https://ria.ru/20251019/evropa-2049165351.html
https://ria.ru/20250925/lavrov-2044173632.html
https://ria.ru/20250806/shvejtsarija-2033725646.html
швейцария
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_39ea91a6b98fae18d33614b493b80488.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, россия, украина, сергей лавров, сергей гармонин, нато, евросоюз, оон
В мире, Швейцария, Россия, Украина, Сергей Лавров, Сергей Гармонин, НАТО, Евросоюз, ООН
В Швейцарии одобрили смягчение закона о поставках вооружений

Парламентская комиссия Швейцарии одобрила поставки вооружений воюющим странам

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФедеральный дворец в городе Берн
Федеральный дворец в городе Берн - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Федеральный дворец в городе Берн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 12 ноя – РИА Новости. Комиссия по политике безопасности Национального совета, нижней палаты швейцарского парламента, во вторник одобрила смягчение закона о поставках и реэкспорте вооружений, в частности, высказавшись в пользу поставок вооружений странам, находящимся в вооружённом конфликте, сообщается в пресс-релизе на сайте госоргана.
"Комиссия высказалась в пользу того, чтобы Швейцария могла поставлять военную технику в страны, экспортный режим которых аналогичен ее собственному, даже если эти страны участвуют в вооруженном конфликте", - следует из текста, опубликованного на сайте парламента.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Швейцария и Австрия де-факто утратили нейтралитет, заявила Кнайсль
19 октября, 04:04
Комиссия предложила парламенту законопроект о федеральных военных закупках Швейцарии, призванный смягчить регулирование не только экспорта военной техники из Швейцарии, но и её реэкспорта странами, которым она изначально предназначалась.
"Что касается экспорта военной техники, то комиссия поддержала предложение Федерального совета о предоставлении ему исключительной юрисдикции, которая позволила бы ему в исключительных обстоятельствах и, если того требует защита внешнеполитических интересов или интересов безопасности страны, отступать от критериев разрешения на ведение бизнеса с зарубежными странами", - говорится в тексте.
Также комиссия предложила отказаться от принципа о запрете реэкспорта вооружений.
"Предлагается, чтобы была возможность отказаться от запрета реэкспорта запасных частей и сборочных компонентов, если установлено, что поставка является частью международной цепочки создания стоимости", - следует из релиза.
Комиссия большинством голосов посчитала, что все эти меры позволят укрепить оборону Швейцарии "ввиду постоянно ухудшающейся геополитической ситуации".
Лавров и глава МИД Швейцарии проводят переговоры на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Лавров указал главе МИД Швейцарии на потерю нейтралитета у страны
25 сентября, 02:54
"Большинство (членов комиссии) опасается, что Швейцария будет исключена из цепочек поставок, исследований и международного сотрудничества в сфере вооружений. Меньшинство считает, что смягчение Федерального закона о вооружениях … не будет отвечать принципу нейтралитета Швейцарии, который должен включать в себя приверженность миру и защите прав человека. Более того, они отмечают, что Украина… не получит выгоды от предлагаемых правил", - говорится в релизе.
В конце сентября заместитель министра обороны Швейцарии Маркус Мэдер выразил надежду, что швейцарский парламент пересмотрит ограничения, не позволяющие Швейцарии поставлять вооружения странам, находящимся в войне, в том числе Украине. По его словам, такие ограничения не выгодны военпрому страны.
В декабре 2024 года посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Швейцария в 2024 году продолжила сближение с НАТО в ущерб своему статусу "нейтральной страны" и двусторонним отношениям с Россией.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Швейцарии назвали присоединение к санкциям ЕС против России ошибкой
6 августа, 15:05
 
В миреШвейцарияРоссияУкраинаСергей ЛавровСергей ГармонинНАТОЕвросоюзООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала