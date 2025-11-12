Рейтинг@Mail.ru
Правнучка Чкалова четыре месяца не платит иноагентский штраф - РИА Новости, 12.11.2025
03:44 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/shtraf-2054368337.html
Правнучка Чкалова четыре месяца не платит иноагентский штраф
Правнучка Чкалова четыре месяца не платит иноагентский штраф - РИА Новости, 12.11.2025
Правнучка Чкалова четыре месяца не платит иноагентский штраф
Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* четыре месяца не платит иноагентский штраф в 50 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T03:44:00+03:00
2025-11-12T03:44:00+03:00
Правнучка Чкалова четыре месяца не платит иноагентский штраф

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* четыре месяца не платит иноагентский штраф в 50 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов и судебными документами.
Согласно данным из судебных документов, в июле суд назначил Богдановой* штраф за непредоставление отчета о деятельности иностранного агента.
Однако штраф женщина так и не выплатила, поэтому, как следует из судебных материалов, в середине октября по нему был выдан исполнительный лист. А 6 ноября, по данным приставов, на нее было возбуждено исполнительное производство. Приставы принудительно взыскивают с Богдановой 50 тысяч рублей.
В отношении Богдановой* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Богданова объявлена в международный розыск. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, она скрылась после совершения инкриминируемого ей преступления.
В апреле в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Чкалова было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в частности, интервью журналисту Олегу Кашину**, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.
Минюст РФ внес Богданову в реестр иностранных агентов в конце июля 2024 года, она также внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесенное также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
