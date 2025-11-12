https://ria.ru/20251112/senator-2054354861.html
Российский сенатор оценил визит Зеленского в Херсон
Российский сенатор оценил визит Зеленского в Херсон - РИА Новости, 12.11.2025
Российский сенатор оценил визит Зеленского в Херсон
Визит Владимира Зеленского в Херсон прошел в атмосфере страха, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. РИА Новости, 12.11.2025
Российский сенатор оценил визит Зеленского в Херсон
Сенатор Кастюкевич: визит Зеленского в Херсон прошел в атмосфере страха
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Херсон прошел в атмосфере страха, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Даже по выложенным фото и видео видно невооруженным глазом, что Зеленскому в Херсоне находиться страшно", — сказал он.
По словам сенатора, главе киевского режима плевать на людей, проживающих в Херсоне, ему нужна территория.
"Согласно международным правилам, право самоопределения принадлежит народу. А народ Херсонщины свой выбор сделал еще в 2022 году — абсолютно легитимный и соответствующий всем международным нормам и правилам. Поэтому сколько бы ни пыжился Зеленский, сколько бы ни записывал видеоселфи для западной аудитории на фоне въездных стел, а Херсонщина — это субъект Российской Федерации", — отметил Кастюкевич.
Он назвал Херсон русским городом, который однажды вернется домой, в Россию
.
"Сегодня, находясь под оккупацией ВСУ
, город выжжен голодом, нищетой и страхом. Люди испытывают колоссальные проблемы с самым элементарным — лишены воды, хлеба, продуктов и медикаментов", — добавил сенатор.
Ранее Зеленский сообщил, что посетил во вторник Херсон
, где провел совещание с военными. Он также опубликовал фото и видео на фоне городской стелы.
Херсонская область
расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.