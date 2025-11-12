Российский сенатор оценил визит Зеленского в Херсон

"Даже по выложенным фото и видео видно невооруженным глазом, что Зеленскому в Херсоне находиться страшно", — сказал он.

"Согласно международным правилам, право самоопределения принадлежит народу. А народ Херсонщины свой выбор сделал еще в 2022 году — абсолютно легитимный и соответствующий всем международным нормам и правилам. Поэтому сколько бы ни пыжился Зеленский, сколько бы ни записывал видеоселфи для западной аудитории на фоне въездных стел, а Херсонщина — это субъект Российской Федерации", — отметил Кастюкевич.