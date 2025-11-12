Самый дешевый билет на балет "Щелкунчик" в Москве обойдется в 500 рублей

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самый дешевый билет на главный новогодний балет "Щелкунчик" в Москве обойдется в 500 рублей, выяснило РИА Новости.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, Музыкальный театр имени Сац покажет свою версию "Щелкунчика" четыре раза - 24 и 25 декабря (днем и вечером) и 19 февраля 2026 года на сцене культурного центра "Меридиан". Билет на балкон обойдется от 500 до 1,3 тысячи рублей, а в партер - от 900 до 2,5 тысячи рублей.
Легендарный балет "Щелкунчик" часто ассоциируется с главным театром страны - Большим театром. Попасть на показы в Большом - непростая задача: помимо высокой стоимости билетов, из года в год вокруг билетов на балет "Щелкунчик" сохраняется большой ажиотаж. Большой театр - это не единственное место, где зрители могут увидеть главный новогодний спектакль, различные московские площадки предлагают альтернативные варианты.
Другие бюджетные варианты
Свою версию "Щелкунчика" покажут и ученики Детского балетного театра в культурном центре "ЗИЛ" 18-20 декабря. В спектакле заняты дети от 10 до 18 лет. Верхняя отметка стоимости билетов составляет 1,8 тысячи рублей. Театр "Классический балет ХХI века" представит балет "Щелкунчик" в редакции Елизаветы Небесной в доме культуры "Коммунарка" 5 января. За билет на данное представление зрителям придется отдать 1,1 до 2,4 тысячи рублей.
Знаменитый балет в постановке Хасана Усманова покажут в концертном зале "Строгино" 13 января. Цены на билеты варьируются от 950 до 2,6 тысячи рублей. Детскую версию рождественской сказки представит театр La Classique Moscow Ballet на сцене "Москонцерт Холла" в период с 14 декабря по 7 января. Стоимость билетов на все даты не превышает трех тысяч рублей.
"Щелкунчика" также можно увидеть на сцене ООЦ имени Моссовета в исполнении национального русского балета "Возрождение" 21 декабря - как днем, так и вечером. За билеты зрителям придется отдать от 1,2 до 3,5 тысячи рублей. "Русские балетные сезоны" покажут спектакль 26 декабря в небольшом зале фольклорного центра "Москва". Стоимость билетов варьируется от 1,5 до 3,5 тысячи рублей.
Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева представит 14 показов "Щелкунчика" в Центре оперного пения Галины Вишневской с 25 декабря по 4 января. Максимальная стоимость билетов составляет пять тысяч рублей.
Санкт-Петербургский национальный балет представит легендарный балет "Щелкунчик" на сцене концертного зала "Москва" дважды в самый канун Нового года - 31 декабря. Цены за билет на бельэтаж варьируются от 1,1 до 2,6 тысячи рублей, в амфитеатр - от 3,2 до 5,3 тысячи рублей, а в партер - от 3,2 до 10,5 тысячи рублей.
"Щелкунчик" на других больших сценах столицы
На большой сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ) балет "Щелкунчик" представит Русский классический театр балета под руководством Валентина Грищенко с 23 декабря по 1 января, всего запланировано 18 показов. Цены на билеты стартуют от 2,5 тысячи рублей - это место на балконе. Билет на бельэтаж обойдется в семь тысяч рублей, а за место в партере придется отдать от 4,5 до 15 тысяч рублей.
Хореограф Юрий Посохов представит новую версию легендарного балета "Щелкунчик" на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ), показы пройдут 22 раза в период с 20 декабря по 4 января. Билеты на места, расположенные на бельэтаже, стоят от трех до 10 тысяч рублей, в ложах бенуара - от восьми до 20 тысяч рублей. За места в партере придется заплатить от 12 до 25 тысяч рублей. На вечернее представление 31 декабря, в канун Нового года, цены стартуют с шести тысяч рублей достигают отметки в 30 тысяч рублей. Стоимость билетов на январские показы варьируется от трех до 15 тысяч рублей.
Представления в Доме музыки
Показы новогоднего балета "Щелкунчик" пройдут и в Московском международном доме музыки (ММДМ). Так, Санкт-Петербургский классический балет покажет свою версию спектакля с 21 по 30 декабря в Зале имени Светланова, главные партии исполнят солисты Мариинского театра. Билеты стартуют с отметки в 1,1 тысячи рублей, максимальная стоимость составляет 6,3 тысячи рублей.
Также воспитанники Колледжа музыкально-театрального искусства имени Вишневской представят зрителям спектакль в оригинальной постановке народного артиста Республики Татарстан Айдара Ахметова в Театральном зале ММДМ. Показы пройдут 27 декабря в дневное и вечернее время. Стоимость билетов составляет от 1,3 до 3,5 тысячи рублей.
"Щелкунчик" в Кремле
"Кремлевский балет" в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей" покажет "Щелкунчика" в хореографии Андрея Петрова шесть раз в декабре и два раза в январе. В продаже есть билеты в различных ценовых категориях - от места на балконе стоимостью от тысячи рублей до первого ряда партера за 10 тысяч рублей.
Традиционно на сцене Государственного Кремлевского Дворца новогодний балет "Щелкунчик" представят воспитанники Академии русского балета имени Вагановой, показы пройдут 18 и 19 декабря. Минимальная цена билета за место на балконе составляет три тысячи рублей. Билет в амфитеатре обойдется от 4,5 тысячи до 10 тысяч рублей. Стоимость мест в партере варьируется от пяти до 25 тысяч рублей.
