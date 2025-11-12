Самый дешевый билет на балет "Щелкунчик" в Москве обойдется в 500 рублей

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самый дешевый билет на главный новогодний балет "Щелкунчик" в Москве обойдется в 500 рублей, выяснило РИА Новости.

Как выяснил корреспондент РИА Новости, Музыкальный театр имени Сац покажет свою версию "Щелкунчика" четыре раза - 24 и 25 декабря (днем и вечером) и 19 февраля 2026 года на сцене культурного центра "Меридиан". Билет на балкон обойдется от 500 до 1,3 тысячи рублей, а в партер - от 900 до 2,5 тысячи рублей.

Легендарный балет "Щелкунчик" часто ассоциируется с главным театром страны - Большим театром. Попасть на показы в Большом - непростая задача: помимо высокой стоимости билетов, из года в год вокруг билетов на балет "Щелкунчик" сохраняется большой ажиотаж. Большой театр - это не единственное место, где зрители могут увидеть главный новогодний спектакль, различные московские площадки предлагают альтернативные варианты.

Другие бюджетные варианты

Свою версию "Щелкунчика" покажут и ученики Детского балетного театра в культурном центре " ЗИЛ " 18-20 декабря. В спектакле заняты дети от 10 до 18 лет. Верхняя отметка стоимости билетов составляет 1,8 тысячи рублей. Театр "Классический балет ХХI века" представит балет "Щелкунчик" в редакции Елизаветы Небесной в доме культуры "Коммунарка" 5 января. За билет на данное представление зрителям придется отдать 1,1 до 2,4 тысячи рублей.

Знаменитый балет в постановке Хасана Усманова покажут в концертном зале "Строгино" 13 января. Цены на билеты варьируются от 950 до 2,6 тысячи рублей. Детскую версию рождественской сказки представит театр La Classique Moscow Ballet на сцене "Москонцерт Холла" в период с 14 декабря по 7 января. Стоимость билетов на все даты не превышает трех тысяч рублей.

"Щелкунчика" также можно увидеть на сцене ООЦ имени Моссовета в исполнении национального русского балета "Возрождение" 21 декабря - как днем, так и вечером. За билеты зрителям придется отдать от 1,2 до 3,5 тысячи рублей. "Русские балетные сезоны" покажут спектакль 26 декабря в небольшом зале фольклорного центра "Москва". Стоимость билетов варьируется от 1,5 до 3,5 тысячи рублей.

Санкт-Петербургский национальный балет представит легендарный балет "Щелкунчик" на сцене концертного зала "Москва" дважды в самый канун Нового года - 31 декабря. Цены за билет на бельэтаж варьируются от 1,1 до 2,6 тысячи рублей, в амфитеатр - от 3,2 до 5,3 тысячи рублей, а в партер - от 3,2 до 10,5 тысячи рублей.

"Щелкунчик" на других больших сценах столицы

На большой сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ) балет "Щелкунчик" представит Русский классический театр балета под руководством Валентина Грищенко с 23 декабря по 1 января, всего запланировано 18 показов. Цены на билеты стартуют от 2,5 тысячи рублей - это место на балконе. Билет на бельэтаж обойдется в семь тысяч рублей, а за место в партере придется отдать от 4,5 до 15 тысяч рублей.

Хореограф Юрий Посохов представит новую версию легендарного балета "Щелкунчик" на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ), показы пройдут 22 раза в период с 20 декабря по 4 января. Билеты на места, расположенные на бельэтаже, стоят от трех до 10 тысяч рублей, в ложах бенуара - от восьми до 20 тысяч рублей. За места в партере придется заплатить от 12 до 25 тысяч рублей. На вечернее представление 31 декабря, в канун Нового года, цены стартуют с шести тысяч рублей достигают отметки в 30 тысяч рублей. Стоимость билетов на январские показы варьируется от трех до 15 тысяч рублей.

Представления в Доме музыки

Показы новогоднего балета "Щелкунчик" пройдут и в Московском международном доме музыки (ММДМ). Так, Санкт-Петербургский классический балет покажет свою версию спектакля с 21 по 30 декабря в Зале имени Светланова, главные партии исполнят солисты Мариинского театра . Билеты стартуют с отметки в 1,1 тысячи рублей, максимальная стоимость составляет 6,3 тысячи рублей.

Также воспитанники Колледжа музыкально-театрального искусства имени Вишневской представят зрителям спектакль в оригинальной постановке народного артиста Республики Татарстан Айдара Ахметова в Театральном зале ММДМ. Показы пройдут 27 декабря в дневное и вечернее время. Стоимость билетов составляет от 1,3 до 3,5 тысячи рублей.

"Щелкунчик" в Кремле

Кремлевский балет " в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей" покажет "Щелкунчика" в хореографии Андрея Петрова шесть раз в декабре и два раза в январе. В продаже есть билеты в различных ценовых категориях - от места на балконе стоимостью от тысячи рублей до первого ряда партера за 10 тысяч рублей.