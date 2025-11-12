Рейтинг@Mail.ru
Санкции ЕС могут остановить операции банков Турции и России, заявил эксперт - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/sanktsii-2054378967.html
Санкции ЕС могут остановить операции банков Турции и России, заявил эксперт
Санкции ЕС могут остановить операции банков Турции и России, заявил эксперт - РИА Новости, 12.11.2025
Санкции ЕС могут остановить операции банков Турции и России, заявил эксперт
Новый пакет санкций Евросоюза может привести к полному прекращению банковских операций между Турцией и Россией, для выхода из ситуации Анкаре необходимо найти... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T07:06:00+03:00
2025-11-12T07:06:00+03:00
россия
турция
анкара (провинция)
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
санкции в отношении россии
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/90/1492439021_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_acdbfe6710501e8564bce4afd99eac4b.jpg
https://ria.ru/20251110/ek-2053967753.html
https://ria.ru/20251105/turtsija-2052923874.html
https://ria.ru/20251111/turtsiya-2054083287.html
россия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/90/1492439021_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_cf20438869709b823d32f88ac08a6094.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, анкара (провинция), антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии, евросоюз, в мире
Россия, Турция, Анкара (провинция), Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Санкции в отношении России, Евросоюз, В мире
Санкции ЕС могут остановить операции банков Турции и России, заявил эксперт

Озер: новые санкции ЕС могут остановить банковские операции Турции с Россией

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза может привести к полному прекращению банковских операций между Турцией и Россией, для выхода из ситуации Анкаре необходимо найти политико-правовое решение, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Источник в государственном финансовом секторе Турции сообщил в понедельник РИА Новости, что местные банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. По его словам, это уже создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных переводов между странами.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В ЕК заявили, что не знают, сколько будут действовать санкции против России
10 ноября, 15:43
"Проблема с транзакциями с российскими банками продолжается уже два года. За это время объем торговли значительно сократился, что негативно влияет на турецкую экономику. Ожидается, что новые санкции могут полностью остановить операции турецких банков", - рассказал собеседник агентства.
Озер напомнил, что Россия недавно приняла закон, открывающий путь к использованию криптовалют во внешней торговле.
В сентябре в России вступил в силу закон, позволяющий в рамках экспериментальных правовых режимов проводить биржевые торги и трансграничные расчеты в криптовалюте. В октябре министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Минфин и Банк России договорились о легализации таких расчетов.
"Министерство финансов России и Банк России будут контролировать эти транзакции. Аналогичным образом Турция могла бы принять схожий закон, открыв путь к продолжению торговли с Россией и Ираном. Конечно, этот вопрос требует обсуждения с участием международных юристов, но он заслуживает внимания", - подчеркнул эксперт.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Эксперт предположил, как санкции США против России отразятся на Турции
5 ноября, 11:12
Ранее источник сообщал РИА Новости, что турецкие финансовые учреждения могут попасть под пристальное внимание Евросоюза на фоне нового, 19-го пакета санкций против России. По его данным, Анкара фиксирует "косвенные сигналы из Брюсселя, указывающие на намерение усилить контроль над финансовыми транзакциями".
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных государствах также все чаще звучат оценки об их неэффективности.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Турецкие банки ужесточили контроль над операциями с Россией
Вчера, 07:08
 
РоссияТурцияАнкара (провинция)Антон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Санкции в отношении РоссииЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала