Санкции ЕС могут остановить операции банков Турции и России, заявил эксперт

АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза может привести к полному прекращению банковских операций между Турцией и Россией, для выхода из ситуации Анкаре необходимо найти политико-правовое решение, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.

Источник в государственном финансовом секторе Турции сообщил в понедельник РИА Новости, что местные банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией , чтобы избежать вторичных санкций. По его словам, это уже создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных переводов между странами.

"Проблема с транзакциями с российскими банками продолжается уже два года. За это время объем торговли значительно сократился, что негативно влияет на турецкую экономику. Ожидается, что новые санкции могут полностью остановить операции турецких банков", - рассказал собеседник агентства.

Озер напомнил, что Россия недавно приняла закон, открывающий путь к использованию криптовалют во внешней торговле.

В сентябре в России вступил в силу закон, позволяющий в рамках экспериментальных правовых режимов проводить биржевые торги и трансграничные расчеты в криптовалюте. В октябре министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Минфин и Банк России договорились о легализации таких расчетов.

"Министерство финансов России и Банк России будут контролировать эти транзакции. Аналогичным образом Турция могла бы принять схожий закон, открыв путь к продолжению торговли с Россией и Ираном . Конечно, этот вопрос требует обсуждения с участием международных юристов, но он заслуживает внимания", - подчеркнул эксперт.

Ранее источник сообщал РИА Новости, что турецкие финансовые учреждения могут попасть под пристальное внимание Евросоюза на фоне нового, 19-го пакета санкций против России. По его данным, Анкара фиксирует "косвенные сигналы из Брюсселя , указывающие на намерение усилить контроль над финансовыми транзакциями".