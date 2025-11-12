https://ria.ru/20251112/san-paulu-2054370216.html
Мэр Сан-Паулу запретил концерты Канье Уэста
Мэр Сан-Паулу запретил концерты Канье Уэста - РИА Новости, 12.11.2025
Мэр Сан-Паулу запретил концерты Канье Уэста
Мэр Сан-Паулу Рикарду Нунес заявил, что не допустит проведения концертов американского рэпера Канье Уэста в городских общественных пространствах из-за его... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T04:24:00+03:00
2025-11-12T04:24:00+03:00
2025-11-12T04:24:00+03:00
в мире
сан-паулу (город)
канье уэст
адольф гитлер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156286/84/1562868424_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_553869c3c65da89d17621a36fd2ff33f.jpg
https://ria.ru/20251107/kane-2053328848.html
https://ria.ru/20250220/uest-2000528017.html
сан-паулу (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156286/84/1562868424_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_758fc5db19976588b8b0936d8cfc25b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сан-паулу (город), канье уэст, адольф гитлер
В мире, Сан-Паулу (город), Канье Уэст, Адольф Гитлер
Мэр Сан-Паулу запретил концерты Канье Уэста
Мэр Сан-Паулу запретил концерты Канье Уэста в общественных пространствах
МЕХИКО, 12 ноя - РИА Новости.
Мэр Сан-Паулу Рикарду Нунес заявил, что не допустит проведения концертов американского рэпера Канье Уэста в городских общественных пространствах из-за его высказываний, расцененных как апология нацизма, сообщил портал G1
.
"На объектах, принадлежащих мэрии, никто из апологетов нацизма не будет выступать и не споёт ни слова. Мы не принимаем этого и примем все необходимые меры, чтобы предотвратить подобные мероприятия в Сан-Паулу", - сказал Нунес журналистам.
Заявление мэра прозвучало после того, как стало известно о подготовке концерта Уэста 29 ноября, который изначально планировалось провести на автодроме Интерлагос. По данным организаторов, место проведения будет изменено.
В мэрии подчеркнули, что ни один объект, находящийся под управлением муниципалитета, не может быть использован для концерта артиста.
Решение последовало на фоне продолжающейся негативной реакции на заявления Уэста. С 2022 года музыкант подвергается критике за антисемитские высказывания и публичное восхищение Адольфом Гитлером. Эти скандалы привели к разрыву контрактов с рядом международных брендов и временному блокированию аккаунтов Уэста в соцсетях.