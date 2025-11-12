Мэр Сан-Паулу запретил концерты Канье Уэста

МЕХИКО, 12 ноя - РИА Новости. Мэр Сан-Паулу Рикарду Нунес заявил, что не допустит проведения концертов американского рэпера Канье Уэста в городских общественных пространствах из-за его высказываний, расцененных как апология нацизма, сообщил портал Мэр Сан-Паулу Рикарду Нунес заявил, что не допустит проведения концертов американского рэпера Канье Уэста в городских общественных пространствах из-за его высказываний, расцененных как апология нацизма, сообщил портал G1

"На объектах, принадлежащих мэрии, никто из апологетов нацизма не будет выступать и не споёт ни слова. Мы не принимаем этого и примем все необходимые меры, чтобы предотвратить подобные мероприятия в Сан-Паулу", - сказал Нунес журналистам.

Заявление мэра прозвучало после того, как стало известно о подготовке концерта Уэста 29 ноября, который изначально планировалось провести на автодроме Интерлагос. По данным организаторов, место проведения будет изменено.

В мэрии подчеркнули, что ни один объект, находящийся под управлением муниципалитета, не может быть использован для концерта артиста.