Мэр Сан-Паулу запретил концерты Канье Уэста
04:24 12.11.2025
Мэр Сан-Паулу запретил концерты Канье Уэста
Мэр Сан-Паулу запретил концерты Канье Уэста
Мэр Сан-Паулу Рикарду Нунес заявил, что не допустит проведения концертов американского рэпера Канье Уэста в городских общественных пространствах из-за его... РИА Новости, 12.11.2025
сан-паулу (город)
2025
Мэр Сан-Паулу запретил концерты Канье Уэста

Мэр Сан-Паулу запретил концерты Канье Уэста в общественных пространствах

МЕХИКО, 12 ноя - РИА Новости. Мэр Сан-Паулу Рикарду Нунес заявил, что не допустит проведения концертов американского рэпера Канье Уэста в городских общественных пространствах из-за его высказываний, расцененных как апология нацизма, сообщил портал G1.
"На объектах, принадлежащих мэрии, никто из апологетов нацизма не будет выступать и не споёт ни слова. Мы не принимаем этого и примем все необходимые меры, чтобы предотвратить подобные мероприятия в Сан-Паулу", - сказал Нунес журналистам.
Заявление мэра прозвучало после того, как стало известно о подготовке концерта Уэста 29 ноября, который изначально планировалось провести на автодроме Интерлагос. По данным организаторов, место проведения будет изменено.
В мэрии подчеркнули, что ни один объект, находящийся под управлением муниципалитета, не может быть использован для концерта артиста.
Решение последовало на фоне продолжающейся негативной реакции на заявления Уэста. С 2022 года музыкант подвергается критике за антисемитские высказывания и публичное восхищение Адольфом Гитлером. Эти скандалы привели к разрыву контрактов с рядом международных брендов и временному блокированию аккаунтов Уэста в соцсетях.
