ВСУ делают Карантинный остров базой противодействия России, заявил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Боевики ВСУ делают все, чтобы превратить Карантинный остров в Херсоне в базу противодействия вооруженным силам России, вытесняя оттуда местных жителей, заявил губернатор области Владимир Сальдо.
"Боевики делают все для того, чтобы превратить остров в базу противодействия вооруженным силам России", - сказал Сальдо в ходе прямой линии с жителями региона.
Ранее Сальдо заявлял, что российские войска ведут бои за освобождение микрорайона Херсона "Корабел", который находится на Карантинном острове в низовьях Днепра, наносятся удары по позициям и целям противника.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.