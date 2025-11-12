Рейтинг@Mail.ru
ВСУ делают Карантинный остров базой противодействия России, заявил Сальдо
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 12.11.2025
ВСУ делают Карантинный остров базой противодействия России, заявил Сальдо
ВСУ делают Карантинный остров базой противодействия России, заявил Сальдо - РИА Новости, 12.11.2025
ВСУ делают Карантинный остров базой противодействия России, заявил Сальдо
Боевики ВСУ делают все, чтобы превратить Карантинный остров в Херсоне в базу противодействия вооруженным силам России, вытесняя оттуда местных жителей, заявил... РИА Новости, 12.11.2025
ВСУ делают Карантинный остров базой противодействия России, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ делают Карантинный остров базой противодействия ВС РФ

Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Боевики ВСУ делают все, чтобы превратить Карантинный остров в Херсоне в базу противодействия вооруженным силам России, вытесняя оттуда местных жителей, заявил губернатор области Владимир Сальдо.
"Боевики делают все для того, чтобы превратить остров в базу противодействия вооруженным силам России", - сказал Сальдо в ходе прямой линии с жителями региона.
По его словам, сейчас ВСУ все делают для того, чтобы вытеснить жителей с острова и из самого города Херсона.
Ранее Сальдо заявлял, что российские войска ведут бои за освобождение микрорайона Херсона "Корабел", который находится на Карантинном острове в низовьях Днепра, наносятся удары по позициям и целям противника.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Бои за Карантинный остров Херсона застали ВСУ врасплох, заявил Сальдо
24 октября, 04:31
