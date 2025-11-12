Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания. Архивное фото

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания

© AP Photo / Sergei Grits Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания

Саакашвили вернули из клиники в тюрьму

ТБИЛИСИ, 12 ноя - РИА Новости. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ввиду улучшения самочувствия возвратили из клиники в тюрьму, сообщает в среду пенитенциарная служба минфина страны.

"Поскольку состояние здоровья осужденного Михаила Саакашвили удовлетворительное, и он больше не нуждается в стационарном лечении, он был выписан из клиники гражданского сектора и возвращен в пенитенциарное учреждение N12, где продолжит отбывать наказание по общему правилу",- говорится в заявлении.

По данным пенитенциарной службы, Саакашвили для получения стационарной медицинской помощи был переведен в клинику "Вивамед" 12 мая 2022 года.

В соответствии с законодательством Грузии , возвращение пациента из больницы гражданского сектора в пенитенциарное учреждение осуществляется на основании решения лечащего врача с учетом состояния его здоровья.

Саакашвили попал в клинику в мае 2022 года из-за последствий длительной голодовки в тюрьме.

Саакашвили проходит по пяти уголовным делам, по двум из них экс-президента заочно приговорили к шести годам лишения свободы. Тбилисский городской суд 12 марта приговорил Саакашвили по делу о растрате госсредств к девяти годам тюрьмы. После мартовского приговора Саакашвили придется отбывать наказание до 2030 года.