https://ria.ru/20251112/saakashvili-2054605991.html
Саакашвили вернули из клиники в тюрьму
Саакашвили вернули из клиники в тюрьму - РИА Новости, 12.11.2025
Саакашвили вернули из клиники в тюрьму
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ввиду улучшения самочувствия возвратили из клиники в тюрьму, сообщает в среду пенитенциарная служба минфина страны. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T20:34:00+03:00
2025-11-12T20:34:00+03:00
2025-11-12T20:34:00+03:00
в мире
грузия
михаил саакашвили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993800346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9730369f7991f505bb158c92f1f888f1.jpg
https://ria.ru/20251106/saakashvili-2053182670.html
https://ria.ru/20251106/saakashvili-2053181156.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993800346_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_ec727006284f37733b7a237c6e37b658.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, михаил саакашвили
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили
Саакашвили вернули из клиники в тюрьму
Саакашвили ввиду улучшения самочувствия вернули из клиники в тюрьму
ТБИЛИСИ, 12 ноя - РИА Новости. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ввиду улучшения самочувствия возвратили из клиники в тюрьму, сообщает в среду пенитенциарная служба минфина страны.
"Поскольку состояние здоровья осужденного Михаила Саакашвили
удовлетворительное, и он больше не нуждается в стационарном лечении, он был выписан из клиники гражданского сектора и возвращен в пенитенциарное учреждение N12, где продолжит отбывать наказание по общему правилу",- говорится в заявлении.
По данным пенитенциарной службы, Саакашвили для получения стационарной медицинской помощи был переведен в клинику "Вивамед" 12 мая 2022 года.
В соответствии с законодательством Грузии
, возвращение пациента из больницы гражданского сектора в пенитенциарное учреждение осуществляется на основании решения лечащего врача с учетом состояния его здоровья.
Саакашвили попал в клинику в мае 2022 года из-за последствий длительной голодовки в тюрьме.
Саакашвили проходит по пяти уголовным делам, по двум из них экс-президента заочно приговорили к шести годам лишения свободы. Тбилисский городской суд 12 марта приговорил Саакашвили по делу о растрате госсредств к девяти годам тюрьмы. После мартовского приговора Саакашвили придется отбывать наказание до 2030 года.
На данный момент Тбилисский городской суд рассматривает два дела против него - о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.