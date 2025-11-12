Рейтинг@Mail.ru
Рубио встретился с главами МИД Турции и Сирии - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/rubio-2054362560.html
Рубио встретился с главами МИД Турции и Сирии
Рубио встретился с главами МИД Турции и Сирии - РИА Новости, 12.11.2025
Рубио встретился с главами МИД Турции и Сирии
Госсекретарь США Марко Рубио встретился с главами МИД Турции и Сирии Хаканом Фиданом и Асадом Хасаном Шейбани, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T02:04:00+03:00
2025-11-12T02:04:00+03:00
в мире
сирия
сша
турция
марко рубио
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_0:61:2500:1467_1920x0_80_0_0_dd304d28feb71440d1ea494466d4f104.jpg
https://ria.ru/20251111/rubio-2054066279.html
сирия
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_126:0:2349:1667_1920x0_80_0_0_ddb4da12800921bbc9e469c474069c01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, турция, марко рубио, хакан фидан
В мире, Сирия, США, Турция, Марко Рубио, Хакан Фидан
Рубио встретился с главами МИД Турции и Сирии

Рубио обсудил стабильность в регионе с главами МИД Турции и Сирии

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио встретился с главами МИД Турции и Сирии Хаканом Фиданом и Асадом Хасаном Шейбани, сообщил госдепартамент.
"Госсекретарь Марко Рубио встретился с министрами иностранных дел Сирии и Турции", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что на встрече обсуждались возможности по укреплению стабильности в регионе, включая присоединение Сирии к антитеррористической коалиции.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Рубио указал Фидану на призыв США отказаться от российских энергоносителей
Вчера, 03:02
 
В миреСирияСШАТурцияМарко РубиоХакан Фидан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала