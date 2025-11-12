https://ria.ru/20251112/rubio-2054362560.html
Рубио встретился с главами МИД Турции и Сирии
Рубио встретился с главами МИД Турции и Сирии - РИА Новости, 12.11.2025
Рубио встретился с главами МИД Турции и Сирии
Госсекретарь США Марко Рубио встретился с главами МИД Турции и Сирии Хаканом Фиданом и Асадом Хасаном Шейбани, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T02:04:00+03:00
2025-11-12T02:04:00+03:00
2025-11-12T02:04:00+03:00
в мире
сирия
сша
турция
марко рубио
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_0:61:2500:1467_1920x0_80_0_0_dd304d28feb71440d1ea494466d4f104.jpg
https://ria.ru/20251111/rubio-2054066279.html
сирия
сша
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_126:0:2349:1667_1920x0_80_0_0_ddb4da12800921bbc9e469c474069c01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, турция, марко рубио, хакан фидан
В мире, Сирия, США, Турция, Марко Рубио, Хакан Фидан
Рубио встретился с главами МИД Турции и Сирии
Рубио обсудил стабильность в регионе с главами МИД Турции и Сирии