"Ростех" подключил первую иностранную авиакомпанию к системе связи ACARS

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" подключила авиакомпанию "Белавиа" к российской системе передачи данных "борт-земля" ACARS, белорусский авиаперевозчик стал первой иностранной компанией, подключенной к этой отечественной системе, рассказали в госкорпорации.

"Компания "Инфоком-Авиа" (входит в компанию "Азимут" Госкорпорации "Ростех") заключила договор с белорусским национальным авиаперевозчиком " Белавиа " о коммерческой эксплуатации отечественного сервиса цифровой авиационной связи "борт-земля" (ACARS). Это первая иностранная авиакомпания, подключенная к российской системе", - говорится в сообщении " Ростеха ".

В госкорпорации напомнили, что сервис ACARS разработан специалистами "Инфоком-Авиа" и "Азимут" взамен иностранных аналогов, ставших недоступными из-за санкций. Отечественное решение заменило зарубежные продукты и позволило значительно повысить эффективность использования парка воздушных судов, а также снизить экономические издержки перевозчиков. Оператором создана сеть наземных станций на основных направлениях полетов "север-юг" и "запад-восток" и сформирован центр обработки данных на территории России

Российская система ACARS позволяет в режиме реального времени передавать телеметрию с самолета в центр управления авиакомпании. Цифровая связь позволяет обмениваться с экипажем метеопрогнозом, другой необходимой информацией и инструкциями, в том числе в критических ситуациях, добавили в "Ростехе".

"К сервису подключены такие ведущие отечественные авиакомпании, как " Аэрофлот " и S7 . И число пользователей неуклонно растет. В прошлом году обмен информацией через эту систему совершали порядка 2/3 парка воздушных судов России. В планах - расширение зоны предоставления сервиса и расширение пула эксплуатантов", - заключили в госкорпорации.