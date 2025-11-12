Рейс с депортированной из Таиланда россиянкой приземлился во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Самолёт с россиянкой Эрикой Владыко, которая оставила четырехлетнюю дочь в отеле в Таиланде и пропала, приземлился в аэропорту Владивостока в 00.15 местного времени (17.15 мск в среду), передаёт корреспондент РИА Новости.

Волонтеры, занимавшиеся поисками россиянки, сообщали РИА Новости, что женщина заявляла в разговоре с ними и со своими друзьями, что ее "преследуют люди, которые хотят ее убить" из-за недвижимости на острове Самуи, и она от них прячется.