Рейс с депортированной из Таиланда россиянкой приземлился во Владивостоке

Самолёт с россиянкой Эрикой Владыко, которая оставила четырехлетнюю дочь в отеле в Таиланде и пропала, приземлился в аэропорту Владивостока в 00.15 местного... РИА Новости, 12.11.2025
ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Самолёт с россиянкой Эрикой Владыко, которая оставила четырехлетнюю дочь в отеле в Таиланде и пропала, приземлился в аэропорту Владивостока в 00.15 местного времени (17.15 мск в среду), передаёт корреспондент РИА Новости.
В среду Владыко была доставлена офицерами иммиграционной полиции Таиланда
в международный аэропорт Суваннапхум для депортации на родину.
Как следует из онлайн-табло аэропорта, борт сел во Владивостоке
в 00.15 местного времени, самолёт прилетел по расписанию.
Российская гражданка Владыко из Владивостока, находившаяся длительное время на таиландском острове Самуи вместе с дочерью, приехала в Бангкок
и пропала в столице Таиланда в ночь на 13 сентября. Позже волонтеры, занимавшиеся ее поисками, сообщили РИА Новости, что девушка найдена живой и здоровой. По информации русскоязычных социальных сетей в Таиланде, ребенок находился в одном из детских домов Бангкока до прибытия бабушки, матери пропавшей россиянки. Спустя несколько дней после установления контакта с посольством и родными, Владыко снова перестала выходить на связь. После этого мать Владыко вместе с внучкой вернулись на родину. Эрика Владыко, таиландская виза которой закончилась 22 сентября, снова попала в поле зрения посольства, друзей и родных только 22 октября, когда ее задержала иммиграционная полиция за нарушение визового режима.
Волонтеры, занимавшиеся поисками россиянки, сообщали РИА Новости, что женщина заявляла в разговоре с ними и со своими друзьями, что ее "преследуют люди, которые хотят ее убить" из-за недвижимости на острове Самуи, и она от них прячется.