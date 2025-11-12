МИД выступил за перенос заседаний по Закавказью из Швейцарии

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Россия выступает за перенос заседаний формата Международных дискуссий по безопасности в Закавказье (МДЗ) из Швейцарии в другое, "по-настоящему нейтральное место", сообщил в среду МИД России.
"С учетом потери Швейцарией своего декларируемого нейтрального статуса из-за присоединения к незаконным антироссийским санкциям Евросоюза Москва при поддержке Сухума и Цхинвала исходит из необходимости переноса заседаний МДЗ из Женевы в другое, по-настоящему нейтральное и приемлемое для всех участников место", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Как подчеркнули в МИД РФ, Россия выступает за скорейшее принятие соглашения о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Отмечается, что очередной раунд дискуссий пройдет в марте 2026 года.
"Главным препятствием переговорному процессу на гуманитарном треке остается ежегодно вносимая Грузией крайне политизированная, игнорирующая геополитические реалии резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Армения подтвердила готовность принять встречу по Закавказью
8 сентября, 15:30