МИД выступил за перенос заседаний по Закавказью из Швейцарии - РИА Новости, 12.11.2025
22:17 12.11.2025
МИД выступил за перенос заседаний по Закавказью из Швейцарии
МИД выступил за перенос заседаний по Закавказью из Швейцарии
МИД выступил за перенос заседаний по Закавказью из Швейцарии

МИД выступил за перенос заседания по безопасности в Закавказье из Швейцарии

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Россия выступает за перенос заседаний формата Международных дискуссий по безопасности в Закавказье (МДЗ) из Швейцарии в другое, "по-настоящему нейтральное место", сообщил в среду МИД России.
"С учетом потери Швейцарией своего декларируемого нейтрального статуса из-за присоединения к незаконным антироссийским санкциям Евросоюза Москва при поддержке Сухума и Цхинвала исходит из необходимости переноса заседаний МДЗ из Женевы в другое, по-настоящему нейтральное и приемлемое для всех участников место", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Как подчеркнули в МИД РФ, Россия выступает за скорейшее принятие соглашения о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Отмечается, что очередной раунд дискуссий пройдет в марте 2026 года.
"Главным препятствием переговорному процессу на гуманитарном треке остается ежегодно вносимая Грузией крайне политизированная, игнорирующая геополитические реалии резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
