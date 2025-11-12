Мишустин: в России стали выпускать больше востребованных IT-продуктов

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В России стало выпускаться больше востребованных и конкурентоспособных продуктов в сфере ИТ, спрос на них есть, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Стало выпускаться гораздо больше востребованных и конкурентоспособных продуктов... Конечно, спрос на всё это есть", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Цифровые решения".

Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" проходит с 12 по 15 ноября в национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также состоится выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".