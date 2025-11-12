https://ria.ru/20251112/rossija-2054479794.html
Мишустин: в России стали выпускать больше востребованных IT-продуктов
Мишустин: в России стали выпускать больше востребованных IT-продуктов - РИА Новости, 12.11.2025
Мишустин: в России стали выпускать больше востребованных IT-продуктов
В России стало выпускаться больше востребованных и конкурентоспособных продуктов в сфере ИТ, спрос на них есть, сообщил председатель правительства РФ Михаил... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:29:00+03:00
2025-11-12T14:29:00+03:00
2025-11-12T14:29:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947405273_0:0:2703:1520_1920x0_80_0_0_754b563d2c93c261d2fb6f1dbd0f3df0.jpg
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007410759.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947405273_0:0:2703:2028_1920x0_80_0_0_a6919b44e827de9538f80a78cc1df2f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин: в России стали выпускать больше востребованных IT-продуктов
Мишустин: в России стали выпускать больше востребованных продуктов в сфере IT
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В России стало выпускаться больше востребованных и конкурентоспособных продуктов в сфере ИТ, спрос на них есть, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Стало выпускаться гораздо больше востребованных и конкурентоспособных продуктов... Конечно, спрос на всё это есть", - сказал Мишустин
на пленарной сессии форума "Цифровые решения".
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" проходит с 12 по 15 ноября в национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также состоится выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".
Всего в рамках деловой программы запланировано более 90 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров. На полях форума также состоится церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения". Она отметит ИТ-проекты, внесшие значительный вклад в цифровизацию страны.