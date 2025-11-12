МИД прокомментировал взрыв автомобиля в Индии

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия решительно осуждает терроризм и соболезнует семьям погибших при взрыве автомобиля в Индии, в результате которого погибло более 10 человек, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С крайней тревогой восприняли сообщения о произошедшем в ночь на 10 ноября в историческом районе Красного форта в Нью-Дели взрыве автомобиля, в результате которого погибло более 10 человек, а несколько десятков пострадали. Искренне соболезнуем семьям погибших, желаем раненым скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД.
Она добавила, что Россия решительно осуждает терроризм в любых его формах и проявлениях, последовательно выступает за искоренение этого зла.
"Убеждены, что ключевое значение для действенной борьбы с этой угрозой имеет солидарность всех членов мирового сообщества", - заключила Захарова.