Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал взрыв автомобиля в Индии - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/rossija-2054472900.html
МИД прокомментировал взрыв автомобиля в Индии
МИД прокомментировал взрыв автомобиля в Индии - РИА Новости, 12.11.2025
МИД прокомментировал взрыв автомобиля в Индии
Россия решительно осуждает терроризм и соболезнует семьям погибших при взрыве автомобиля в Индии, в результате которого погибло более 10 человек, заявила... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:06:00+03:00
2025-11-12T14:06:00+03:00
в мире
россия
индия
нью-дели
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054027675_0:194:3071:1921_1920x0_80_0_0_5dd6bf5cdc54699bac80a090adcb4767.jpg
https://ria.ru/20251112/smi-2054426873.html
россия
индия
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054027675_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_36e7337eab122444c4664943c99fe089.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индия, нью-дели, мария захарова
В мире, Россия, Индия, Нью-Дели, Мария Захарова
МИД прокомментировал взрыв автомобиля в Индии

Захарова: Россия соболезнует семьям погибших при взрыве авто в Дели

© AP Photo / Manish SwarupСотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия решительно осуждает терроризм и соболезнует семьям погибших при взрыве автомобиля в Индии, в результате которого погибло более 10 человек, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С крайней тревогой восприняли сообщения о произошедшем в ночь на 10 ноября в историческом районе Красного форта в Нью-Дели взрыве автомобиля, в результате которого погибло более 10 человек, а несколько десятков пострадали. Искренне соболезнуем семьям погибших, желаем раненым скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД.
Она добавила, что Россия решительно осуждает терроризм в любых его формах и проявлениях, последовательно выступает за искоренение этого зла.
"Убеждены, что ключевое значение для действенной борьбы с этой угрозой имеет солидарность всех членов мирового сообщества", - заключила Захарова.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Взрыв в Дели мог быть следствием случайной детонации, пишут СМИ
Вчера, 11:43
 
В миреРоссияИндияНью-ДелиМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала