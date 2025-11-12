МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия удвоит экспорт газа в Китай с 40 миллиардов кубометров в 2024 году до 80 миллиардов кубометров в 2035 году, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежегодном докладе World Energy Outlook 2025.