Россия удвоит экспорт газа в Китай - РИА Новости, 12.11.2025
08:36 12.11.2025 (обновлено: 11:09 12.11.2025)
Россия удвоит экспорт газа в Китай
Россия удвоит экспорт газа в Китай

МЭА: Россия удвоит экспорт газа в Китай к 2035 году

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкОбслуживание дистанционного датчика давления сырьевого газа перед измерительными линиями коммерческих узлов учета на Амурском ГПЗ
Обслуживание дистанционного датчика давления сырьевого газа перед измерительными линиями коммерческих узлов учета на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Обслуживание дистанционного датчика давления сырьевого газа перед измерительными линиями коммерческих узлов учета на Амурском ГПЗ. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия удвоит экспорт газа в Китай с 40 миллиардов кубометров в 2024 году до 80 миллиардов кубометров в 2035 году, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежегодном докладе World Energy Outlook 2025.
"Россия удвоит экспорт газа в Китай с 40 миллиардов кубометров в 2024 году до 80 миллиардов кубометров в 2035 году. Газопровод "Сила Сибири" в настоящее время работает на полную мощность, а газопровод "Сила Сибири — 2" с номинальной мощностью 50 миллиардов кубометров, как предполагается, начнет наращивать поставки с середины 2030-х годов", — говорится в докладе.
При этом эксперты международного агентства не уточнили, в каком году может быть построена и запущена "Сила Сибири — 2".
"Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) по итогам переговоров России и КНР в Пекине в начале сентября подписали четыре документа, включая соглашение о стратегическом сотрудничестве, расширяющее направления взаимодействия компаний.
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал тогда о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири — 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Также стороны договорились об увеличении поставок по газопроводу "Сила Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год, по "дальневосточному" маршруту — с 10 до 12 миллиардов кубометров в год.
Сейчас российский газ идет в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки по нему начались в конце 2019 года. Суточные поставки по "Силе Сибири" выведены на максимальный контрактный уровень с 1 декабря 2024 года. "Дальневосточный" маршрут предполагает строительство ответвления от внутрироссийского газопровода "Сахалин — Хабаровск — Владивосток" в Китай. Долгосрочный договор купли-продажи газа по этому маршруту подписан в феврале 2022 года. Газ по "дальневосточному" маршруту пойдет в январе 2027 года.
