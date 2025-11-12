https://ria.ru/20251112/rossija-2054367141.html
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В России растет заболеваемость внебольничной пневмонией, на 100 тысяч населения приходится 629 случаев, сообщил РИА Новости главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев.
Ежегодно 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией.
"Согласно статистике, заболеваемость внебольничной пневмонией постепенно растет и сегодня составляет 629 случаев на 100 тысяч населения. Но по летальности показатели стабильны из года в год и составляют около 8 случаев на 100 тысяч населения", - сказал Авдеев
Он добавил, что среди симптомов пневмонии - кашель, продукция мокроты. Кроме того, могут появиться симптомы, необычные для простых ОРЗ и ОРВИ - это одышка, боли в грудной клетке при дыхании и кровохарканье.