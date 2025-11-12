МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В России растет заболеваемость внебольничной пневмонией, на 100 тысяч населения приходится 629 случаев, сообщил РИА Новости главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев.

Он добавил, что среди симптомов пневмонии - кашель, продукция мокроты. Кроме того, могут появиться симптомы, необычные для простых ОРЗ и ОРВИ - это одышка, боли в грудной клетке при дыхании и кровохарканье.