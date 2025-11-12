Рейтинг@Mail.ru
Пик метеорного потока Геминиды наступит 14 декабря - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
14:15 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/roskosmos-2054475362.html
Пик метеорного потока Геминиды наступит 14 декабря
Пик метеорного потока Геминиды наступит 14 декабря - РИА Новости, 12.11.2025
Пик метеорного потока Геминиды наступит 14 декабря
Пик метеорного потока Геминиды наступит в 2025 году в ночь на 14 декабря, в час ожидаются до 150 разноцветных "падающих звёзд", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:15:00+03:00
2025-11-12T14:15:00+03:00
наука
земля
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103371/51/1033715129_0:65:1250:768_1920x0_80_0_0_89c1fe08754bebd66d674a5c3d7b4d42.jpg
https://ria.ru/20251112/roskosmos-2054474834.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103371/51/1033715129_70:0:1181:833_1920x0_80_0_0_ffe56459b9863bdece988fd07581f384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, роскосмос
Наука, Земля, Роскосмос
Пик метеорного потока Геминиды наступит 14 декабря

Пик метеорного потока Геминиды наступит в ночь на 14 декабря 2025 года

© Flickr / Donovan Shortey Метеоритный дождь
Метеоритный дождь - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Flickr / Donovan Shortey
Метеоритный дождь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пик метеорного потока Геминиды наступит в 2025 году в ночь на 14 декабря, в час ожидаются до 150 разноцветных "падающих звёзд", сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"Каждый год в середине декабря Земля пересекает след астероида Фаэтон, и ночное небо дарит одно из самых ярких космических явлений — метеорный поток Геминиды, названный в честь созвездия Близнецов (Gemini). Пик активности в 2025 году придется на ночь с 13 на 14 декабря. В это время "звезды" будут летать по всему ночному небу — до 150 жёлтых, зелёных, красных и синих метеоров в час", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поток можно смотреть невооруженным глазом в безлюдных районах с поверхности Земли. Однако наблюдения может омрачить высокая облачность, которая в декабре ожидается с большой вероятностью.
Метеорный поток Геминиды - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Для наблюдения метеорного потока Геминиды запустят специальный авиарейс
Вчера, 14:12
 
НаукаЗемляРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала