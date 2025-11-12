https://ria.ru/20251112/roskosmos-2054475362.html
Пик метеорного потока Геминиды наступит 14 декабря
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пик метеорного потока Геминиды наступит в 2025 году в ночь на 14 декабря, в час ожидаются до 150 разноцветных "падающих звёзд", сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"Каждый год в середине декабря Земля
пересекает след астероида Фаэтон, и ночное небо дарит одно из самых ярких космических явлений — метеорный поток Геминиды, названный в честь созвездия Близнецов (Gemini). Пик активности в 2025 году придется на ночь с 13 на 14 декабря. В это время "звезды" будут летать по всему ночному небу — до 150 жёлтых, зелёных, красных и синих метеоров в час", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поток можно смотреть невооруженным глазом в безлюдных районах с поверхности Земли. Однако наблюдения может омрачить высокая облачность, которая в декабре ожидается с большой вероятностью.