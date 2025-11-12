Для наблюдения метеорного потока Геминиды запустят специальный авиарейс

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Специальный авиарейс для наблюдения пика метеорного потока Геминиды и, возможно, северного сияния, будет организован в ночь на 14 декабря в рамках проекта Astro Night, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Пик активности Геминид в 2025 году наступит в ночь на 14 декабря, ожидаются до 150 жёлтых, зелёных, красных и синих метеоров в час. Поток можно наблюдать невооружённым глазом, однако этому может повышать высокая облачность.

"В ночь с 13 на 14 декабря 2025 года проект Astro Night при поддержке " Роскосмоса " запустит первый в истории специальный авиарейс для наблюдения "звездопада" - метеорного потока Геминиды с высоты 10 тысяч метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники специального авиарейса увидят астрономическое явление в близких к идеальным условиях, для этого будет включено специальное освещение салона.

Заместитель гендиректора "Роскосмоса" по стратегическому развитию Борис Глазков отметил, что вместе с пассажирами на борту самолёта будут находиться действующие космонавты, которые поделятся интересными фактами о работе в космосе.

"Одна из задач нашей корпорации - показать, что Вселенная, и то, что в ней происходит, на самом деле, ближе ко всем нам, чем кажется. Поток Геминиды – событие, за которым будут наблюдать любители астрономических явлений на Земле , а тут появляется возможность увидеть звездопад с высоты более 10 тысяч метров", - приводит слова Глазкова госкорпорация.

План полета просчитан с учетом наибольшего шанса совместить наблюдение за метеорным потоком с вероятностью появления в небе северного сияния. Метеоры будут летать по всему небу, поэтому их увидят пассажиры с обоих бортов самолета. Как рассказал научный руководитель проекта Astro Night Станислав Короткий, радиант, то есть такая точка, из которой кажется, что вылетают метеоры, будет находиться в первой половине полёта с правой стороны борта самолёта, а во второй – с левой.

"Мы возьмем курс строго на север, к Полярному кругу, что увеличивает наши шансы поймать в объективы не только Геминиды, но и северное сияние, если геомагнитная активность будет достаточной", - сказал Короткий.