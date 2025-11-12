https://ria.ru/20251112/reys-2054414752.html
Рейс с депортированной россиянкой вылетел из Бангкока
Рейс с депортированной россиянкой вылетел из Бангкока - РИА Новости, 12.11.2025
Рейс с депортированной россиянкой вылетел из Бангкока
РИА Новости / Динамика дня. Рейс с депортированной россиянкой Владыко вылетел из Бангкока во Владивосток – данные аэропорта РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T11:07:00+03:00
2025-11-12T11:07:00+03:00
2025-11-12T11:07:00+03:00
владивосток
бангкок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043339074_67:0:978:513_1920x0_80_0_0_a23f27a736075d986d612f07fc30d147.jpg
владивосток
бангкок
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043339074_186:0:895:532_1920x0_80_0_0_94c01f017921838ce935b097fdf70a78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, бангкок
Рейс с депортированной россиянкой вылетел из Бангкока
Рейс с депортированной россиянкой Владыко вылетел из Бангкока во Владивосток