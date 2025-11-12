Рейс "Аэрофлота" с депортированной россиянкой вылетел из Бангкока

БАНГКОК, 12 ноя – РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Бангкок – Владивосток с депортированной из Таиланда россиянкой Эрикой Владыко на борту вылетел из аэропорта Суваннапхум (Suvarnabhumi) по расписанию, сообщается на электронном табло вылетов аэропорта.

Интернет-сайт Flight Radar сообщает в то же время, что рейс вылетел не в 15.00 (по местному времени), как следовало по расписанию, а на несколько минут раньше, в 14.52 (по местному времени).