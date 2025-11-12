Рейтинг@Mail.ru
08:00 12.11.2025
Российские разведчики опозорили Лондон и Киев
Российские разведчики опозорили Лондон и Киев
2025
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Российские разведчики опозорили Лондон и Киев

Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Спецслужбы Украины и Великобритании потратили так много сил на создание в западной инфосфере образа русской армии как орды тупых, жестоких, жадных и беспринципных существ, что начали в это верить сами. Результат — очередное позорное фиаско.
По данным ФСБ России, военная украинская разведка при участии британских кураторов попыталась завербовать пилотов российских ВКС и организовать угон на территорию Украины истребителя МиГ-31 с ракетой "Кинжал". Вербовка началась еще в 2024 году: сначала вышли на пилота, а когда он прервал диалог, связались со штурманом и предложили ему за угон три миллиона долларов и иностранное гражданство. Маленькое условие: штурман должен был отравить командира.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Нанести России поражение с помощью Украины невозможно, заявил Небензя
Вчера, 07:05
МиГ должен был быть направлен в Одессу, где угонщику обещали кабриолет, орден Сутулого и далее сладкую жизнь в Европах.
Однако на самом деле укробританские шпионы планировали направить самолет в сторону авиабазы НАТО в румынской Констанце, где его должны были показательно сбить: в ранее назначенный день Минобороны Румынии заранее подняло бы истребители НАТО "из-за тревоги на границе". Таким образом, Киев и Лондон планировали устроить "настоящую атаку русских на НАТО" и, соответственно, серьезный военно-политический кризис.
Российские разведчики после изящной информационной игры и срыва операции ГУР немного поглумились над противоположной стороной: в ночь с 9 на 10 ноября наши ВКС ударили теми же "Кинжалами" по главному центру радиоэлектронной разведки ГУР МО Украины в городе Бровары Киевской области и аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где были дислоцированы американские F-16. Судя по всему, страстное желание заполучить "Кинжалы" сбылось полностью — не пришлось даже ждать Нового года с елочкой.
Очень характерно, что нынешняя супероперация была стопроцентной копией аналогичной (и также неудачной) операции ГУР и МИ-6 от 2022 года. Тогда, в июле 2022-го, "завербованному" пилоту предлагалось перегнать на украинскую сторону бомбардировщик Су-24, истребитель Су-34 или сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3. Схема стандартная: два миллиона долларов (инфляция, однако), паспорт ЕС, домик в евродеревне, но прежде нужно нейтрализовать других пилотов клофелином. Самолет нужно было приземлить на секретном аэродроме Канатово в Кировоградской области.
Результат: вместо угнанных самолетов Киев получил по аэродрому душевный залп ракетами "Калибр" и Х-22. Были уничтожены командир части, пара десятков солдат и сожжены два Су-27. На следующий день со своих постов были сняты командующий ССО ВСУ Галаган и первый замсекретаря СНБО Демченко. Все как мы любим.
Подобные неудачные попытки вербовки и угонов были и в июле 2024 года (дальний бомбардировщик Ту-22М3), и в ноябре того же года (вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1).
Единственный состоявшийся угон произошел в августе 2023 года, но не благодаря хитрым схематозам ГУР и британцев, а потому, что предатель сам вышел на них. Убив своих сослуживцев, тварь по фамилии Кузьминов приземлилась в Харьковской области, после чего с новым именем и документами перебралась в Испанию. Там предатель на 30 сребреников купил дом, но пожить в нем не успел: в феврале 2024 года его изрешетили на собственной парковке, а для верности переехали машиной. Исполнителей так и не нашли — есть версия, что взорвался кондиционер.
Еще один типичный штрих, который характеризует зашкаливающий IQ зарубежных специалистов по угонам российских военных самолетов, — упорное использование для первого контакта с потенциальными угонщиками совершенно одиозных персонажей из так называемого "расследовательского" ресурса Bellingcat*.
В 2022 году на пилотов выходил собственной персоной Христо Грозев**, он же главред конторки. В этом году в личку пилотам постучался некто Сергей Луговский, представившийся журналистом Bellingcat*.
Для справки: Bellingcat* — официальный "сливной" онлайн-ресурс британских спецслужб и многолетний исполнитель заказов правительства Великобритании для разгона фейков, среди которых постановочные "отравления" Скрипалей, Навального и Кара-Мурзы, вбросы про химические атаки тогдашних властей Сирии против "мирных" террористов, провокация с крушением малайзийского "Боинга" в ДНР в 2014 году, раскручивание дезинформации по теракту на "Северных потоках" и т. д.
На данный момент инфопомойка является частью структуры Директората Восточной Европы и Центральной Азии (Eastern Europe and Central Asia Directorate, EECAD) МИД Британии, встроенного в систему британской разведки МИ-6.
С учетом всего, что мы знаем об этой шарашке, само упоминание о ней в разговоре гарантирует срочный звонок в ФСБ, но на той стороне этого не понимают — и слава Богу.
Все в порядке — пишите и звоните еще, будем рады!
* Признано в России СМИ-иноагентом.
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин отметил работу военной разведки ВС России
5 ноября, 09:53
 
