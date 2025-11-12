Рейтинг@Mail.ru
05:29 12.11.2025
Опрос показал, почему россияне переходят на работу к конкурентам
Дарья Буймова
Опрос показал, почему россияне переходят на работу к конкурентам

SuperJob: россияне готовы уйти на работу к конкурентам из-за зарплаты и графика

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россияне готовы перейти на работу в конкурирующую компанию, если им предложат высокую зарплату, повысят в должности или предложат более удобный график, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, его данные есть в распоряжении РИА Новости.
"Для подавляющего большинства респондентов, открытых для предложений компаний-конкурентов, ключевым условием перехода является более высокая зарплата - этот фактор отмечают 94% опрошенных. Второй по значимости мотиватор - повышение в должности (важен для 1 из 2). На третьем месте с результатом 47% - удобный график работы", - сказано в исследовании.
Менее популярными факторами стали возможность обучения за счет работодателя, близкое к дому местоположение офиса и более интересные задачи. Каждому третьему респонденту, готовому уйти к компании-конкуренту, важна работа на удаленке или в гибридном графике, а каждому пятому - более современные технологии нагрузки.
Важность повышения в должности, наличия интересных задач и высокого уровня автоматизации увеличивается с ростом уровня доходов. Для респондентов с доходом до 80 тысяч рублей в месяц выше ценность удобного графика, бесплатного обучения и снижения нагрузки, сказано в исследовании.
Только 6% респондентов сказали, что не ушли бы на работу к конкурентам ни при каких условиях, а почти 80% согласились бы на такое предложение. Остальные респонденты затруднились с ответом.
"Доля потенциально готовых сменить работу на хороших условиях стабильно высока среди россиян любых возрастов, и все же среди работников 45+ чуть больше тех, кто не хочет работать на конкурентов", - подсчитали аналитики.
