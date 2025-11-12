Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 133 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 12.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 12.11.2025
ПВО уничтожила 133 украинских беспилотника за сутки
ПВО уничтожила 133 украинских беспилотника за сутки
Российские средства ПВО за сутки сбили 133 украинских дрона, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила 133 украинских беспилотника за сутки

МО РФ: силы ПВО за сутки сбили 133 дрона ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
© РИА Новости / Станислав Красильников
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили 133 украинских дрона, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
