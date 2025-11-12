https://ria.ru/20251112/pvo-2054452860.html
ПВО уничтожила 133 украинских беспилотника за сутки
ПВО уничтожила 133 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 12.11.2025
ПВО уничтожила 133 украинских беспилотника за сутки
Российские средства ПВО за сутки сбили 133 украинских дрона, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2025
ПВО уничтожила 133 украинских беспилотника за сутки
МО РФ: силы ПВО за сутки сбили 133 дрона ВСУ