Средства ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА - РИА Новости, 12.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 12.11.2025 (обновлено: 08:39 12.11.2025)
Средства ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА
Средства ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА - РИА Новости, 12.11.2025
Средства ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА
Вооруженные силы за ночь сбили более двадцати дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростовская область
ставропольский край
беспилотники
брянская область
калужская область
россия
ростовская область
ставропольский край
брянская область
калужская область
тульская область
москва
московская область (подмосковье)
орловская область
безопасность, россия, ростовская область, ставропольский край, беспилотники, брянская область, калужская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тульская область, москва, московская область (подмосковье), орловская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростовская область, Ставропольский край, Беспилотники, Брянская область, Калужская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Тульская область, Москва, Московская область (Подмосковье), Орловская область
Средства ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА

ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника над РФ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более двадцати дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск до 7:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сводке.
Восемь из них поразили в Ростовской области, четыре — в Ставрополье. Также российские бойцы ликвидировали по три БПЛА в Орловской и Брянской областях, два — в Тульской, по одному — в Калужской области и Московском регионе.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРостовская областьСтавропольский крайБеспилотникиБрянская областьКалужская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Тульская областьМоскваМосковская область (Подмосковье)Орловская область
 
 
