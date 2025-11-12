Средства ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА

"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск до 7:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сводке.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.