https://ria.ru/20251112/pvo-2054380101.html
Средства ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА
Средства ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА - РИА Новости, 12.11.2025
Средства ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА
Вооруженные силы за ночь сбили более двадцати дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T07:22:00+03:00
2025-11-12T07:22:00+03:00
2025-11-12T08:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростовская область
ставропольский край
беспилотники
брянская область
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
ростовская область
ставропольский край
брянская область
калужская область
тульская область
москва
московская область (подмосковье)
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, ростовская область, ставропольский край, беспилотники, брянская область, калужская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тульская область, москва, московская область (подмосковье), орловская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростовская область, Ставропольский край, Беспилотники, Брянская область, Калужская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Тульская область, Москва, Московская область (Подмосковье), Орловская область
Средства ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА
ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника над РФ