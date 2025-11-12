https://ria.ru/20251112/pvo-2054376653.html
Над Тульской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Тульской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 12.11.2025
Над Тульской областью уничтожили два украинских беспилотника
Два украинских БПЛА уничтожено над Тульской областью ночью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T06:34:00+03:00
2025-11-12T06:34:00+03:00
2025-11-12T06:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Тульской областью уничтожили два украинских беспилотника
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Тульской областью