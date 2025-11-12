https://ria.ru/20251112/pvo-2054367495.html
Над Брянской областью сбили три БПЛА
Три БПЛА сбиты над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
