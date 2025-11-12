Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила два БПЛА над Курской областью
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 12.11.2025
ПВО сбила два БПЛА над Курской областью
ПВО сбила два БПЛА над Курской областью
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 12.11.2025
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО России
ПВО России. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны России.
"Двенадцатого ноября текущего года в период с 12.00 до 16.00 дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
