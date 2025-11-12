https://ria.ru/20251112/putin-2054484013.html
Переговоры Путина и Токаева начались в Кремле
Переговоры Путина и Токаева начались в Кремле - РИА Новости, 12.11.2025
Переговоры Путина и Токаева начались в Кремле
Официальные переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:36:00+03:00
2025-11-12T14:36:00+03:00
2025-11-12T14:52:00+03:00
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054481356_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eccaea97348cd70a7d3539cb31c6ff26.jpg
https://ria.ru/20251112/biznes-2054483401.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054481356_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5f44069272590458a6213394b26e761f.jpg
Путин и Токаев перед началом переговоров
Путин и Токаев перед началом переговоров.
2025-11-12T14:36
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, политика
Москва, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Политика
Переговоры Путина и Токаева начались в Кремле
В Кремле начались официальные переговоры Путина и Токаева
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Официальные переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Токаев во вторник прибыл в Москву
с двухдневным государственным визитом. Вечером в этот же день президенты встретились в Кремле и побеседовали один на один за неформальным ужином.
В среду в Кремле проходят официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжится переговорами в расширенном составе с участием делегаций.
"Позвольте мне еще раз вас сердечно поприветствовать в Москве, в Кремле с государственным визитом. Как мы с вами вчера говорили, такие вещи тоже имеют значение. Кроме всего прочего мы видим, какая представительная делегация приехала в Москву сегодня: и члены правительства, и представители бизнес-структур", - сказал Путин
в начале встречи.
Президенты, как ожидается, обсудят развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.