Переговоры Путина и Токаева начались в Кремле

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Официальные переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.

Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Вечером в этот же день президенты встретились в Кремле и побеседовали один на один за неформальным ужином.

В среду в Кремле проходят официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжится переговорами в расширенном составе с участием делегаций.

"Позвольте мне еще раз вас сердечно поприветствовать в Москве, в Кремле с государственным визитом. Как мы с вами вчера говорили, такие вещи тоже имеют значение. Кроме всего прочего мы видим, какая представительная делегация приехала в Москву сегодня: и члены правительства, и представители бизнес-структур", - сказал Путин в начале встречи.