Переговоры Путина и Токаева начались в Кремле - РИА Новости, 12.11.2025
14:36 12.11.2025 (обновлено: 14:52 12.11.2025)
Переговоры Путина и Токаева начались в Кремле
Официальные переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2025
москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, политика
Москва, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Политика
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Официальные переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Вечером в этот же день президенты встретились в Кремле и побеседовали один на один за неформальным ужином.
В среду в Кремле проходят официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжится переговорами в расширенном составе с участием делегаций.
"Позвольте мне еще раз вас сердечно поприветствовать в Москве, в Кремле с государственным визитом. Как мы с вами вчера говорили, такие вещи тоже имеют значение. Кроме всего прочего мы видим, какая представительная делегация приехала в Москву сегодня: и члены правительства, и представители бизнес-структур", - сказал Путин в начале встречи.
Президенты, как ожидается, обсудят развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.
Путин рассказал о работе казахстанского бизнеса в России
МоскваВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевПолитика
 
 
