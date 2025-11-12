Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 12.11.2025
В Сумской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников
В районе населенного пункта Глыбное в Сумской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 12.11.2025
7 495 645-6601
2025
безопасность, сумская область, украина, в мире, наемники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Украина, В мире, Наемники
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В районе населенного пункта Глыбное в Сумской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе населенного пункта Глыбное Сумской области уничтожен пункт дислокации иностранных наемников", — сказал собеседник агентства.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
