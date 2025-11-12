МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В районе населенного пункта Глыбное в Сумской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В районе населенного пункта Глыбное Сумской области уничтожен пункт дислокации иностранных наемников", — сказал собеседник агентства.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18