На западе Москвы стартовала реабилитация двух Кунцевских прудов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:24 12.11.2025 (обновлено: 17:03 12.11.2025)
На западе Москвы стартовала реабилитация двух Кунцевских прудов
На западе Москвы стартовала реабилитация двух Кунцевских прудов
москва, петр бирюков
На западе Москвы стартовала реабилитация двух Кунцевских прудов

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации двух Кунцевских прудов на западе столицы, работы планируется завершить до конца года, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Кунцевские пруды расположены внутри благоустроенной, озелененной территории природного комплекса и на протяжении многих лет остаются любимым местом отдыха местных жителей. Но сейчас водоемы находятся в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы ила, наблюдаются разрушения береговых полос. В связи с этим было принято решение провести их комплексную реабилитацию, работы планируем завершить до конца этого года", - рассказал Бирюков журналистам.
Заммэра пояснил, что водоемы очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговых полос и создадут зону биоплато.
"В рамках проекта извлечем более 300 кубометров илового осадка, после чего сформируем ложе водоемов, отсыпав его крупнозернистым песком. Затем проведем устройство водоупорного слоя. Благодаря этому увеличится глубина прудов, что позволит исключить их зарастание водорослями. Проведем ремонт береговых полос общей протяженностью 234 метра - под водой укрепим их габионными конструкциями, надводную часть сформируем природным камнем. На финальном этапе в акватории второго Кунцевского пруда обустроим зону биоплато, в которую летом высадим водные растения", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации.
"Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов", - уточнил Бирюков.
