Алиханов сравнил внутренние цены на удобрения с мировыми

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские производители удобрений удерживают внутренние цены на свою продукцию ниже мировых, балансируя валютную и рублевую выручку, сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме.

"Балансируя валютную и рублевую выручку, наши компании удерживают внутренние цены существенно ниже мировых", - сказал министр об отечественных производителях удобрений.

Министр добавил, что предприятия этого сектора активно инвестируют в развитие своих мощностей. Так, за последние 10 лет они направили на эти цели почти 2 триллиона рублей.