Алиханов сравнил внутренние цены на удобрения с мировыми
13:33 12.11.2025
Алиханов сравнил внутренние цены на удобрения с мировыми
Алиханов сравнил внутренние цены на удобрения с мировыми
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Госдума РФ
Алиханов сравнил внутренние цены на удобрения с мировыми

Погрузка мешков с удобрениями на заводе ООО "Алмаз Удобрения". Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские производители удобрений удерживают внутренние цены на свою продукцию ниже мировых, балансируя валютную и рублевую выручку, сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме.
"Балансируя валютную и рублевую выручку, наши компании удерживают внутренние цены существенно ниже мировых", - сказал министр об отечественных производителях удобрений.
Министр добавил, что предприятия этого сектора активно инвестируют в развитие своих мощностей. Так, за последние 10 лет они направили на эти цели почти 2 триллиона рублей.
"Поэтому отрасль технологически развита и продолжаются новые крупные проекты", - добавил Алиханов.
ЕС почти вдвое увеличил ввоз удобрений из России, несмотря на пошлины
