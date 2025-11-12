https://ria.ru/20251112/proizvoditeli-2054461059.html
Алиханов сравнил внутренние цены на удобрения с мировыми
12.11.2025
Алиханов сравнил внутренние цены на удобрения с мировыми
Российские производители удобрений удерживают внутренние цены на свою продукцию ниже мировых, балансируя валютную и рублевую выручку, сказал министр...
россия
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Госдума РФ
Алиханов сравнил внутренние цены на удобрения с мировыми
Алиханов: российские производители удобрений удерживают цены ниже мировых
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские производители удобрений удерживают внутренние цены на свою продукцию ниже мировых, балансируя валютную и рублевую выручку, сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме.
"Балансируя валютную и рублевую выручку, наши компании удерживают внутренние цены существенно ниже мировых", - сказал министр об отечественных производителях удобрений.
Министр добавил, что предприятия этого сектора активно инвестируют в развитие своих мощностей. Так, за последние 10 лет они направили на эти цели почти 2 триллиона рублей.
"Поэтому отрасль технологически развита и продолжаются новые крупные проекты", - добавил Алиханов
