Программа "Стартап как диплом": подготовка нового поколения специалистов

Стартапы становятся новой формой дипломной работы – вместо теоретических проектов студенты создают технологические решения. Программа "Стартап как диплом" по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика" является важным шагом для подготовки нового поколения специалистов. Стартапы — ключевые драйверы инноваций: они создают рабочие места, предлагают решения социальных и рыночных задач и укрепляют глобальную конкурентоспособность страны.

Как сообщили в АНО "Цифровая экономика", GenerationS провела Invest Day по направлению "Искусственный интеллект". Восемь перспективных стартапов — от ИИ-анализа видеоконтента для рекламы до решений в области кибербезопасности — представили свои проекты инвесторам и корпорациям.

Мероприятие стало площадкой для диалога: крупные компании озвучили стратегические вызовы, а технологические команды — готовые решения. В событии приняли участие более 100 представителей ведущих венчурных фондов и корпораций, включая "Ростех", МТС, "Почту России", Газпромбанк, "Сибур", ОАК, а также Phystech Ventures, Kama Flow и венчурный фонд "Хайв", а также многие другие.

"Одна из наших ключевых задач – создание эффективной экосистемы и инфраструктуры для отбора и внедрения прорывных решений, где корпорации получают доступ к верифицированным технологиям, фонды — к перспективным проектам, а стартапы — к реальным рынкам сбыта и инвесторам. Сегодня наши партнеры отмечают роль GenerationS, как стратегического интегратора, который не только находит и формирует технологические тренды, но и обеспечивает полный цикл поддержки всех участников – от экспертной оценки до пилотирования и последующего масштабирования успешных проектов", – отметила директор по инновациям и технологическому развитию GenerationS Екатерина Петрова.

Она добавила, что именно такой комплексный подход позволяет создавать устойчивые связи между всеми участниками инновационного процесса и формировать новые точки роста для российской технологической экосистемы.

Также в рамках мероприятия выступили три отраслевых эксперта, которые выделили ключевые тренды и точки роста для рынка искусственного интеллекта в России. Это Kama Flow, Phystech Ventures и MTS StartUp Hub.

"Сотрудничество с GenerationS позволяет нам системно работать с потоком верифицированных технологических стартапов. Такой подход не только снижает транзакционные издержки, но и позволяет нам концентрировать ресурсы на проектах с максимальным потенциалом масштабирования в высокотехнологичных секторах", – заявил директор и сооснователь центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub Сергей Деревцов.

Кроме того, интерес у участников вызвали решения в области компьютерного зрения для ритейла, платформы для автоматизации маркетинговой стратегии, разработка персонализированного плана БАД и интеллектуальные системы кибербезопасности. Так, по итогам мероприятия несколько участников уже получили заинтересованность со стороны корпораций, и венчурных фондов.