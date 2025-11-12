Рейтинг@Mail.ru
Программа "Стартап как диплом": подготовка нового поколения специалистов - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
19:10 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/programma-2054198526.html
Программа "Стартап как диплом": подготовка нового поколения специалистов
Программа "Стартап как диплом": подготовка нового поколения специалистов - РИА Новости, 12.11.2025
Программа "Стартап как диплом": подготовка нового поколения специалистов
Стартапы становятся новой формой дипломной работы – вместо теоретических проектов студенты создают технологические решения. Программа "Стартап как диплом" по... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T19:10:00+03:00
2025-11-12T19:10:00+03:00
твой бизнес
россия
стартап
бизнес
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956060545_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d4552ce7cb33183836aedecfbf565217.jpg
https://ria.ru/20250910/akseleratory-2040645504.html
https://ria.ru/20251015/molodezh-2048489197.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956060545_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1245e0d7e72a3528d57c1530030dc513.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, стартап, бизнес, искусственный интеллект (ии)
Твой бизнес, Россия, стартап, Бизнес, Искусственный интеллект (ИИ)

Программа "Стартап как диплом": подготовка нового поколения специалистов

© iStock.com / niratВыпускники
Выпускники - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© iStock.com / nirat
Выпускники
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Стартапы становятся новой формой дипломной работы – вместо теоретических проектов студенты создают технологические решения. Программа "Стартап как диплом" по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика" является важным шагом для подготовки нового поколения специалистов. Стартапы — ключевые драйверы инноваций: они создают рабочие места, предлагают решения социальных и рыночных задач и укрепляют глобальную конкурентоспособность страны.
Поддержку таким инициативам оказывает платформа корпоративных инноваций GenerationS, чьи инициативы полностью соответствуют целям нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Молодежные акселераторы развивают стартапы юных инноваторов в регионах
10 сентября, 10:10
Как сообщили в АНО "Цифровая экономика", GenerationS провела Invest Day по направлению "Искусственный интеллект". Восемь перспективных стартапов — от ИИ-анализа видеоконтента для рекламы до решений в области кибербезопасности — представили свои проекты инвесторам и корпорациям.
Мероприятие стало площадкой для диалога: крупные компании озвучили стратегические вызовы, а технологические команды — готовые решения. В событии приняли участие более 100 представителей ведущих венчурных фондов и корпораций, включая "Ростех", МТС, "Почту России", Газпромбанк, "Сибур", ОАК, а также Phystech Ventures, Kama Flow и венчурный фонд "Хайв", а также многие другие.
"Одна из наших ключевых задач – создание эффективной экосистемы и инфраструктуры для отбора и внедрения прорывных решений, где корпорации получают доступ к верифицированным технологиям, фонды — к перспективным проектам, а стартапы — к реальным рынкам сбыта и инвесторам. Сегодня наши партнеры отмечают роль GenerationS, как стратегического интегратора, который не только находит и формирует технологические тренды, но и обеспечивает полный цикл поддержки всех участников – от экспертной оценки до пилотирования и последующего масштабирования успешных проектов", – отметила директор по инновациям и технологическому развитию GenerationS Екатерина Петрова.
Она добавила, что именно такой комплексный подход позволяет создавать устойчивые связи между всеми участниками инновационного процесса и формировать новые точки роста для российской технологической экосистемы.
Также в рамках мероприятия выступили три отраслевых эксперта, которые выделили ключевые тренды и точки роста для рынка искусственного интеллекта в России. Это Kama Flow, Phystech Ventures и MTS StartUp Hub.
"Сотрудничество с GenerationS позволяет нам системно работать с потоком верифицированных технологических стартапов. Такой подход не только снижает транзакционные издержки, но и позволяет нам концентрировать ресурсы на проектах с максимальным потенциалом масштабирования в высокотехнологичных секторах", – заявил директор и сооснователь центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub Сергей Деревцов.
Кроме того, интерес у участников вызвали решения в области компьютерного зрения для ритейла, платформы для автоматизации маркетинговой стратегии, разработка персонализированного плана БАД и интеллектуальные системы кибербезопасности. Так, по итогам мероприятия несколько участников уже получили заинтересованность со стороны корпораций, и венчурных фондов.
Успешные кейсы станут основой для дальнейшего развития технологической экосистемы РФ и укрепления конкурентных позиций отечественных компаний на глобальной арене.
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Молодежь подключат к разработке стратегии развития Тюменской области
15 октября, 21:09
 
Твой бизнесРоссиястартапБизнесИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала