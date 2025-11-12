Рейтинг@Mail.ru
Нацпроект по биоэкономике утвердят в ближайшее время, сообщил Алиханов - РИА Новости, 12.11.2025
13:32 12.11.2025
Нацпроект по биоэкономике утвердят в ближайшее время, сообщил Алиханов
экономика, россия, антон алиханов, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Госдума РФ
Нацпроект по биоэкономике утвердят в ближайшее время, сообщил Алиханов

Антон Алиханов
Антон Алиханов
Антон Алиханов
Антон Алиханов. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Утвердить национальный проект по биоэкономике планируется в ближайшее время, сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме.
"Развитие биоэкономики будем осуществлять в рамках нового нацпроекта – в ближайшее время его утвердим. Наша задача – как минимум вдвое сократить импортозависимость до 2030 года. Сейчас у нас в проработке более 270 инициатив бизнеса. Значительная часть направлена на развитие важнейших продуктов для АПК - это аминокислоты, закваски, об этом тоже уже было сказано", - сказал министр.
В начале октября Алиханов сообщал журналистам, что реализация национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" начнется с января следующего года.
Объем финансирования национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" в 2026 году запланирован на уровне 754 миллионов рублей, в 2027 году – 2,1 миллиарда рублей, в 2028 году – 2,2 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы.
Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" будет включать три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".
В июне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что национальный проект "Биоэкономика", как ожидается, будет утвержден в конце текущего года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов. По прогнозам, объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит 1 триллион рублей.
В феврале текущего года президент России Владимир Путин заявлял о формировании принципиально нового явления, новой реальности, имея в виду биоэкономику. Глава государства отмечал, что с точки зрения качества глобального роста эта тема важнейшая и ключевая, и предлагал посвятить вопросам биоэкономики Форум будущих технологий в 2026 году.
