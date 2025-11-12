Рейтинг@Mail.ru
"Каждые две минуты". Киев столкнулся с нерешаемой проблемой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 12.11.2025 (обновлено: 08:01 12.11.2025)
"Каждые две минуты". Киев столкнулся с нерешаемой проблемой
"Каждые две минуты". Киев столкнулся с нерешаемой проблемой - РИА Новости, 12.11.2025
"Каждые две минуты". Киев столкнулся с нерешаемой проблемой
Несмотря на тяжелое положение на фронте, украинская армия умудряется превосходить собственные достижения. Правда, в Киеве таким новостям не очень рады: число... РИА Новости, 12.11.2025
специальная военная операция на украине
украина
россия
игорь луценко
анна скороход
федор вениславский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина, россия, игорь луценко, анна скороход, федор вениславский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Игорь Луценко, Анна Скороход, Федор Вениславский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Каждые две минуты". Киев столкнулся с нерешаемой проблемой

Берлинская призвала заменить украинских военных роботами

© Getty Images / Leon NealУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Getty Images / Leon Neal
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Несмотря на тяжелое положение на фронте, украинская армия умудряется превосходить собственные достижения. Правда, в Киеве таким новостям не очень рады: число дезертиров и самовольно оставивших части (СОЧ) военнослужащих в октябре побило рекорды предыдущих месяцев. О том, как это сказывается на боеспособности ВСУ, — в материале РИА Новости.

Батальон в день или больше?

"Каждые две минуты из нашей армии убегает человек. Пока вы дочитаете этот пост, на лыжи встанет еще один боец", — с таким предупреждением к украинцам в Facebook* обратился бывший депутат Верховной рады и действующий военнослужащий ВСУ Игорь Луценко.
Всего в октябре украинская генпрокуратура возбудила 21 602 уголовных дела по обвинению в дезертирстве и СОЧ.
© Getty Images / Europa Press NewsУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / Europa Press News
Украинский военнослужащий
Резкий скачок произошел в течение последнего года: если до сентября 2024-го было 59 606 дел по СОЧ и 29 521 по дезертирам, то за 13 месяцев суммарное число бежавших из частей выросло более чем на 220 тысяч.
Луценко вторит и украинский военный аналитик Роман Пономаренко.
"Ежедневно ВСУ сокращались на 696 военнослужащих. В нынешних условиях это эквивалентно численности одного батальона", — утверждает он.
И здесь он лукавит, потому что в украинских частях очень сложно найти столь полнокровные подразделения. Как заявляют многие бывшие солдаты ВСУ, порой батальон вместе с командованием может насчитывать сотню-полторы штыков.
При этом украинские СМИ часто приводят аргумент о том, что количество уголовных дел не всегда указывает на реальное число сбежавших.
"Это не людей 20 тысяч в СОЧ, а 20 тысяч справок", — цитирует BBC News Украина неназванного офицера Генштаба ВСУ.
© Getty Images / LibkosУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / Libkos
Украинский военнослужащий
По его словам, в отношении некоторых солдат могло быть возбуждено несколько уголовных дел. Но Луценко неумолим.
"Напоминаю, что это только официальные данные. А на самом деле многие случаи самовольного оставления части или дезертирства не регистрируются", — утверждает он.

Неэффективные меры

Еще в августе депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что реальное число дезертиров может составлять около 400 тысяч.
"Мы видим и провалы на фронте, и проблемы с мобилизацией, и проблемы СОЧ. Люди имеют свойство заканчиваться", — отметила она.
Как утверждает украинский военный юрист Назар Олексюк, подразделения попросту не передают материалы служебных проверок в Государственное бюро расследований. Из-за этого в официальную статистику не включается примерно половина военнослужащих, бежавших из частей.
© Getty Images / AnadoluУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / Anadolu
Украинский военнослужащий
"Иногда командирам невыгодно докладывать про СОЧ и дезертирство, поскольку они сами отпускают подчиненных домой в обмен на банковскую карточку, на которую каждый месяц приходят выплаты за службу. Некоторые даже добавляют "мертвые души" в боевые распоряжения, чтобы получать премию", — приводит "Украинская правда" слова комбрига ВСУ, пожелавшего остаться неизвестным. Один офицер перевел "на удаленку" два десятка солдат и заработал около 20 миллионов гривен (почти 38 миллионов рублей).
В ноябре прошлого года в рамках борьбы с дезертирством киевские власти приняли закон, позволяющий без уголовного преследования вернуться в части военнослужащим, которые покинули их впервые. Однако желаемого эффекта это не произвело.
"Командир десантно-штурмовой бригады докладывал нам, что количество СОЧ у него увеличилось на 60 процентов", — приводит "Украинская правда" слова одного из депутатов Рады.
Статистика по тем, кого удалось поймать и вернуть на службу, тоже не впечатляет на фоне числа дезертиров.
© Getty Images / LibkosУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / Libkos
Украинский военнослужащий
"Только в октябре во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях вынесли около сотни решений не отправлять военных в тюрьму, а позволить им вернуться на службу", — сообщает украинское Государственное бюро расследований.

Кто бежит?

Луценко утверждает, что 95 процентов бежавших с фронта относятся к двум категориям: это либо те, кто служит уже слишком долго, либо, напротив, совсем недавно мобилизованные.
"То есть это люди, которые слишком устали, а никто мобилизационную политику менять не хочет. Государство не формирует резервов", — жалуется он.
Однако, по словам члена комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, ежемесячно в ВСУ удается набирать не более 30 тысяч солдат. То есть две трети пополнения "съедают" дезертиры.
© Getty Images / AnadoluЗаседание Верховной рады
Заседание Верховной Рады - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / Anadolu
Заседание Верховной рады
При этом, по данным Минобороны России, только за период с 27 сентября по 31 октября потери украинских войск на фронте — более 50 тысяч. И в такой ситуации неясно, где киевский режим может взять потенциальные резервы, о которых говорит Луценко.
Более того, если его данные верны, проблема для Киева превращается в замкнутый круг: чем больше бежит "свежебусифицированных" украинцев, тем сложнее ротировать тех, кто на фронте уже долгое время.
"Численность сухопутных войск (Украины. — Прим. ред.) не увеличивается, а сокращается. Плотность украинских сил уже настолько мала, что некоторые участки фронта фактически охраняются только беспилотниками", — приводит Financial Times слова польского военного аналитика Конрада Музыки.
Как заявляет украинский волонтер и основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская, каждый километр линии фронта охраняют всего от четырех до семи украинских пехотинцев.

В поиске решения

Как утверждает Луценко — и это мнение разделяют многие украинские офицеры, — причина бегства в том, что бойцы не могут перевестись в другие воинские части. По его словам, сейчас эта процедура слишком сложна. Более того, в ВСУ даже возник такой механизм, как "перевод через СОЧ".
© Getty Images / LibkosУкраинский военнослужащий в окопе
Украинский военнослужащий в окопе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / Libkos
Украинский военнослужащий в окопе
"Есть одни подразделения — суперэффективные, которые страдают от недостатка личного состава и не могут развиваться так быстро, как могли бы. Есть другие, которые похожи на болото, боеспособны на бумаге, а в жизни только тянут ресурсы государства", — утверждает он.
Луценко убежден, что проблему можно решить, упростив перевод в другие части. Однако это поставит украинское командование в сложную ситуацию: в его распоряжении тогда имелось бы несколько хорошо укомплектованных и боеспособных бригад — и десятки обескровленных и немотивированных.
Есть и довольно оригинальные решения, которые предлагают украинские волонтеры. В частности, Берлинская призывает ВСУ учиться воевать без пехоты — создавать взводы НРК (наземных роботизированных комплексов) с турелями и детекторами дронов, камерами и микрофонами. По ее замыслу, они должны уничтожать дроны, живую силу, видеть и слышать, что происходит вокруг.
© Getty Images / Chris McGrathУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / Chris McGrath
Украинский военнослужащий
При этом управление ими должно быть завязано в единую систему ситуационной осведомленности и управления с БПЛА.
"Пехоту почти всю стерли. И пока есть еще какие-то остатки, она выигрывает время отработать тактики и выставить на передовую роботизированные взводы. Потому что, когда пехота закончится окончательно, а роботы вместо нее не зайдут, фронт прорвется", — предупреждает Берлинская.
Похоже, у Киева готовых решений нет. И пока украинские политики, генералы и волонтеры пытаются что-то придумать, проблема лишь усугубляется, неумолимо приближая тяжелый кризис всей системы обороны ВСУ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияИгорь ЛуценкоАнна СкороходФедор ВениславскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
