В Приморье по нацпроекту открыли три медучреждения

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Три новых медицинских учреждения открыли в Приморье с начала года в рамках национального проекта, сообщает правительство региона.

"Строительство нового здания детской поликлиники и обновление двух фельдшерско-акушерских пунктов стало возможным благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", инициированному президентом России Владимиром Путиным ", - говорится в сообщении.

Власти уточняют, что в посёлке Трудовое под Владивостоком по программе модернизации первичного звена запустили в работу филиал детской поликлиники №3. Он может принимать 100 пациентов за смену, медицинскую помощь в нем получают свыше 3,5 тысячи детей. В филиале в том числе работают кабинет инфекционных заболеваний и физиокабинет с новым оборудованием.

В селе Вадимовка Черниговского муниципального округа открыт обновленный фельдшерско-акушерский пункт, он принимает около 700 местных жителей, включая почти 150 детей. В ФАПе в том числе есть процедурная, прививочная, зоны ожидания, для маломобильных оборудован пандус.

Современный ФАП открыли после модернизации и в селе Заречное Октябрьского округа. Медики могут обслуживать в нем до 1 тысячи человек, в том числе пациентов из соседних сёл. Фельдшеры проводят в пункте вакцинацию и профилактические осмотры, а также флюорографию на передвижном флюорографе.