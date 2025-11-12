Рейтинг@Mail.ru
07:45 12.11.2025
В Приморье по нацпроекту открыли три медучреждения
Три новых медицинских учреждения открыли в Приморье с начала года в рамках национального проекта, сообщает правительство региона. РИА Новости, 12.11.2025
ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Три новых медицинских учреждения открыли в Приморье с начала года в рамках национального проекта, сообщает правительство региона.
"Строительство нового здания детской поликлиники и обновление двух фельдшерско-акушерских пунктов стало возможным благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", инициированному президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
Власти уточняют, что в посёлке Трудовое под Владивостоком по программе модернизации первичного звена запустили в работу филиал детской поликлиники №3. Он может принимать 100 пациентов за смену, медицинскую помощь в нем получают свыше 3,5 тысячи детей. В филиале в том числе работают кабинет инфекционных заболеваний и физиокабинет с новым оборудованием.
В селе Вадимовка Черниговского муниципального округа открыт обновленный фельдшерско-акушерский пункт, он принимает около 700 местных жителей, включая почти 150 детей. В ФАПе в том числе есть процедурная, прививочная, зоны ожидания, для маломобильных оборудован пандус.
Современный ФАП открыли после модернизации и в селе Заречное Октябрьского округа. Медики могут обслуживать в нем до 1 тысячи человек, в том числе пациентов из соседних сёл. Фельдшеры проводят в пункте вакцинацию и профилактические осмотры, а также флюорографию на передвижном флюорографе.
По данным правительства Приморья, в этом году для развития медицинской инфраструктуры региона выделено свыше 2,4 миллиарда рублей, еще 3 миллиарда - на закупку материалов, техники и ремонт оборудования.
