В Орле осудили создателей финансовой пирамиды - РИА Новости, 12.11.2025
15:30 12.11.2025
В Орле осудили создателей финансовой пирамиды
В Орле осудили создателей финансовой пирамиды - РИА Новости, 12.11.2025
В Орле осудили создателей финансовой пирамиды
Три участника организованной группы, похитившие в работавшей в восьми регионах России финансовой пирамиде "Финанс Инвест" почти 300 миллионов рублей у более чем РИА Новости, 12.11.2025
В Орле осудили создателей финансовой пирамиды

В Орле вынесли приговоры трем создателям финансовой пирамиды "Финанс Инвест"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Три участника организованной группы, похитившие в работавшей в восьми регионах России финансовой пирамиде "Финанс Инвест" почти 300 миллионов рублей у более чем 600 граждан, получили от 4 лет до 6 лет 5 месяцев колонии за мошенничество, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
"Железнодорожный районный суд города Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении трех членов организованной группы. Они признаны виновными в совершении восьми эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)… Жертвами мошенников стали 625 пайщиков из различных регионов Российской Федерации. Сумма причиненного гражданам ущерба превышает 291 миллион рублей", – говорится в сообщении.
Как отмечается, один из фигурантов создал в восьми регионах России, в том числе в Орловской области, кредитный потребительский кооператив "Финанс Инвест", работавший по принципу финансовой пирамиды.
В ведомстве пояснили, что с сентября 2016 года по апрель 2019 года сообщники привлекали в кооператив в качестве пайщиков граждан преимущественно пенсионного возраста, используя рекламу и создавая впечатление о его надежности и сверхприбыльности. Деньги, передаваемые гражданами в качестве вкладов якобы под высокий процент, фигуранты похищали и расходовали по своему усмотрению.
"Суд согласился с позицией государственного обвинения о виновности создателей кооператива, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 6 лет 5 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – отметили в прокуратуре.
На имущество фигурантов стоимостью более 150 миллионов рублей наложен арест для возмещения ущерба гражданам, добавили в ведомстве.
