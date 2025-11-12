https://ria.ru/20251112/prigovor-2054398551.html
В Севастополе вынесли приговор женщине по делу о дискредитации ВС России
В Севастополе вынесли приговор женщине по делу о дискредитации ВС России - РИА Новости, 12.11.2025
В Севастополе вынесли приговор женщине по делу о дискредитации ВС России
Приговор по первому уголовному делу о дискредитации российской армии вынесен в Севастополе, женщина получила более 5,5 лет колонии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.11.2025
В Севастополе вынесли приговор женщине по делу о дискредитации ВС России
Женщину осудили на 5,5 лет по первому в Севастополе делу о дискредитации ВС РФ