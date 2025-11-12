Рейтинг@Mail.ru
10:02 12.11.2025 (обновлено: 10:20 12.11.2025)
В Севастополе вынесли приговор женщине по делу о дискредитации ВС России
В Севастополе вынесли приговор женщине по делу о дискредитации ВС России
россия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), общество
В Севастополе вынесли приговор женщине по делу о дискредитации ВС России

Женщину осудили на 5,5 лет по первому в Севастополе делу о дискредитации ВС РФ

Задержание жительницы Севастополя, распространявшая заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Приговор по первому уголовному делу о дискредитации российской армии вынесен в Севастополе, женщина получила более 5,5 лет колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
"Вынесен приговор по первому в Севастополе уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Галина Малухина в суде
Пенсионерку, столкнувшую девочку в метро, штрафовали за дискредитацию ВС
10 ноября, 18:48
Решение в отношении 38-летней местной жительницы вынес Ленинский районный суд Севастополя.
"Суд назначил виновной 5 лет 6 месяцев и 15 дней в исправительной колонии общего режима. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в сети интернет, в течение двух лет", - отметили в прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, женщина в июле 2024 года в мессенджере Telegram дважды распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о российской армии.
В пресс-службе крымского главного управления СК РФ уточнили, что осужденная свою вину полностью признала.
Уличный музыкант Женька Радость (Евгений Михайлов)
Задержанного уличного музыканта Женьку Радость обвинили в дискредитации ВС
22 октября, 14:45
 
Россия, Севастополь, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
 
 
